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Ливерпуль – Челси: Мане отметился трогательным поступком, подарив футболку болбою

09:57 41 Читати українською
Ливерпуль – Челси: Мане отметился трогательным поступком, подарив футболку болбою
Садьо Мане / твиттер ФК Ливерпуль

Вингер Ливерпуля Садьо Мане отметился не только на футбольном поле в матче Суперкубка УЕФА против Челси.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Звезда Ливерпуля Садьо Мане проявил себя не только как отличный игрок, но и как прекрасный человек в матче против Челси.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

Мане сидел на скамейке запасных после своей замены, когда мимо игрока проходил болбой. Форвард подозвал парня к себе, и улыбаясь, бросил тому свою футболку, а после обнял болбоя.

Отметим, что Мане стал одним из главных героев матча, отметившись дублем в ворота Кепы (2:2). Судьба Суперкубка УЕФА решалась в серии пенальти, где сильнее оказался именно Ливерпуль.

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

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Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси
01:35
1933
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Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Видеоновости Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси
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