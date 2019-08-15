Ливерпуль – Челси: Мане отметился трогательным поступком, подарив футболку болбою

Вингер Ливерпуля Садьо Мане отметился не только на футбольном поле в матче Суперкубка УЕФА против Челси.

Звезда Ливерпуля Садьо Мане проявил себя не только как отличный игрок, но и как прекрасный человек в матче против Челси.

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Мане сидел на скамейке запасных после своей замены, когда мимо игрока проходил болбой. Форвард подозвал парня к себе, и улыбаясь, бросил тому свою футболку, а после обнял болбоя.

Отметим, что Мане стал одним из главных героев матча, отметившись дублем в ворота Кепы (2:2). Судьба Суперкубка УЕФА решалась в серии пенальти, где сильнее оказался именно Ливерпуль.

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