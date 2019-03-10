Ліверпуль – Бернлі: Вествуд "сухим листом" з кутового відкрив рахунок у матчі – відео неймовірного удару

Хавбек Бернлі Ешлі Вествуд відзначився красивим голом у матчі проти Ліверпуля.

На шостій хвилині матчу 30 туру чемпіонату Англії Бернлі отримав право на подачу кутового. Хавбек "бордових" Ешлі Вествуд здійснив удар "сухий лист", м’яч після пострілу залетів у дальній кут воріт. Щоправда, у цьому епізоді гравці Бернлі штовхались з Аліссоном у воротарському майданчику, що можна вважати фолом.

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Зауважимо, що цей гол став першим для 28-річного півзахисника майже за три роки. Востаннє Вествуд відзначався у воротах суперника 1051 день тому.

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