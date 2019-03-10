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Ліверпуль – Бернлі: Вествуд "сухим листом" з кутового відкрив рахунок у матчі – відео неймовірного удару

15:47 845 Читать на русском
Ліверпуль – Бернлі: Вествуд "сухим листом" з кутового відкрив рахунок у матчі – відео неймовірного удару
Ешлі Вествуд (ліворуч) Соцмережі

Хавбек Бернлі Ешлі Вествуд відзначився красивим голом у матчі проти Ліверпуля.

19’ Роберто Фірміно
29’ Садьйо Мане
67’ Роберто Фірміно
93’ Садьйо Мане
 
Ешлі Вествуд 6’
Йохан Берг Гудмундсон 91’

На шостій хвилині матчу 30 туру чемпіонату Англії Бернлі отримав право на подачу кутового. Хавбек "бордових" Ешлі Вествуд здійснив удар "сухий лист", м’яч після пострілу залетів у дальній кут воріт. Щоправда, у цьому епізоді гравці Бернлі штовхались з Аліссоном у воротарському майданчику, що можна вважати фолом.

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Зауважимо, що цей гол став першим для 28-річного півзахисника майже за три роки. Востаннє Вествуд відзначався у воротах суперника 1051 день тому.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ліверпуль - Бернлі Англія Бернлі Бернлі Відеоновини Ешлі Вествуд Ешлі Вествуд
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