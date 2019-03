Вболівальник вибіг на поле та ударом в голову поклав на газон гравця Астон Вілли Гріліша – шокуюче відео

Хавбеку Астон Вілли Джеку Грілішу дісталось від фаната у матчі Чемпіоншипу.

Бірмінгем приймає Астон Віллу у 36 турі Чемпіоншипу. Під час поєдинку на поле прорвався вболівальник господарів та завдав удару кулаком у голову хавбека "левів" Джека Гріліша.

Футболіст від удару впав на землю та оговтувався кілька секунд. Чоловіка одразу затримали стюарди, а також підбігли партнери Гріліша, аби розібратись з кривдником.

Зауважимо, що матч Бірмінгем – Астон Вілла є принциповим протистоянням, адже обидві команди базуються у Бірмінгемі.

Birmingham fan ran onto the pitch and punched Jack Grealish ?? pic.twitter.com/MP7MwM2P3m

Shocking scenes in the #SecondCityDerby as a fan storms onto the field and punches Jack Grealish. pic.twitter.com/nMO1eHO7jO