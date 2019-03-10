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Вболівальник вибіг на поле та ударом в голову поклав на газон гравця Астон Вілли Гріліша – шокуюче відео

14:53 754 Читать на русском
Вболівальник вибіг на поле та ударом в голову поклав на газон гравця Астон Вілли Гріліша – шокуюче відео
Джек Гріліш / Соцмережі

Хавбеку Астон Вілли Джеку Грілішу дісталось від фаната у матчі Чемпіоншипу.

Бірмінгем приймає Астон Віллу у 36 турі Чемпіоншипу. Під час поєдинку на поле прорвався вболівальник господарів та завдав удару кулаком у голову хавбека "левів" Джека Гріліша.

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Футболіст від удару впав на землю та оговтувався кілька секунд. Чоловіка одразу затримали стюарди, а також підбігли партнери Гріліша, аби розібратись з кривдником.

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Зауважимо, що матч Бірмінгем – Астон Вілла є принциповим протистоянням, адже обидві команди базуються у Бірмінгемі.

Теги
Англія Бірмінгем Бірмінгем Астон Вілла Астон Вілла Відеоновини Чемпіоншип
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