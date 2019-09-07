toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА U-21 - ФІНЛЯНДІЯ U-21 ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Литва – Україна: квитки були продані за 2 тижні до матчу відбору Євро-2020

13:45 97 Читать на русском
Литва – Україна: квитки були продані за 2 тижні до матчу відбору Євро-2020
Стадіон ЛФФ / StadiumDB

Приїзд збірної України викликав неабиякий ажіотаж у литовських вболівальників. Квитки на стадіон ЛФФ були продані за 2 тижні до матчу.

 

"Думаю, литовський народ розуміє, що з Україною буде дуже важко, але підтримка з їхньої сторони буде серйозною, за 2 тижні до гри вже всі квитки були продані", – сказав український легіонер Жальгіріса Юрій Бушман виданню Sport Arena.

Литва – Україна: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020

Поєдинок Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом на стадіоні ЛФФ, що вміщує 5 тисяч глядачів.

Збірна України очолює відбіркову групу, набравши 10 очок, литовці останні з 1 пунктом.

Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

blog_ava
Тренер Литви Урбонас виділив трьох гравців збірної України
10:43
2209
Теги
Україна Україна Литва Литва Збірна України Литва - Україна Жальгіріс Жальгіріс Українці за кордоном Юрій Бушман Юрій Бушман
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
48
хв
Литва
19:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук