Литва – Украина: билеты были проданы за 2 недели до матча отбора Евро-2020

Приезд сборной Украины вызвал большой ажиотаж в литовских болельщиков. Билеты на стадион ЛФФ были проданы за 2 недели до матча.

"Думаю, литовский народ понимает, что с Украиной будет очень тяжело, но поддержка с и стороны будет серьёзной, за 2 недели до игры уже все билеты были проданы", – сказал украинский легионер Жальгириса Юрий Бушман изданию Sport Arena.

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Поединок Литва – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени на стадионе ЛФФ, вмещающем 5 тысяч зрителей.

Сборная Украины возглавляет отборочную группу, набрав 10 очков, литовцы последние с 1 пунктом.

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