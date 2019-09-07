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Литва – Украина: билеты были проданы за 2 недели до матча отбора Евро-2020

13:47 25 Читати українською
Литва – Украина: билеты были проданы за 2 недели до матча отбора Евро-2020
Стадион ЛФФ / StadiumDB

Приезд сборной Украины вызвал большой ажиотаж в литовских болельщиков. Билеты на стадион ЛФФ были проданы за 2 недели до матча.

 

"Думаю, литовский народ понимает, что с Украиной будет очень тяжело, но поддержка с и стороны будет серьёзной, за 2 недели до игры уже все билеты были проданы", – сказал украинский легионер Жальгириса Юрий Бушман изданию Sport Arena.

Литва – Украина: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020

Поединок Литва – Украина состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени на стадионе ЛФФ, вмещающем 5 тысяч зрителей.

Сборная Украины возглавляет отборочную группу, набрав 10 очков, литовцы последние с 1 пунктом.

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