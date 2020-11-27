Сьогодні – без зайвих слів. Час – на вагу золота, тому повний вперед! Хоча ні. Спочатку варто розібратися із необхідними за регламентом формальностями.

Правильні відповіді на кросворд №17 "Капітан Динамо, конкурент мафії та агент, який збісив Луческу".

Горизонтально: 1. Нелюд. 4. Тевес. 7. Еме. 8. Янков. 9. Колер. 10. Інк. 11. Гаріч. 14. Екіса. 18. Віньковатов. 19. Кайсеріспор. 20. Мілан. 23. Інчас. 26. Янг. 27. Рівер. 28. Нолан. 29. Кіа. 30. Шавло. 31. Секеч.

Вертикально: 1. Ньянг. 2. ЛУКОР. 3. Девіч. 4. Текке. 5. Віллі. 6. Сарра. 12. Амірані. 13. Іньєста. 15. Классен. 16. Слобода. 17. Вотро. 20. Муреш. 21. Львів. 22. Нярко. 23. Ігнас. 24. Челік. 25. Санич.

Сліпим жеребом визначився переможець. Вдруге в історії турніру тріумфує Василь Рошинець із Закарпаття, який отримає від нас фірмову футболку polo. Втішний приз – брелок – також вдруге виграв Юрій З., який першим з усіх учасників надіслав правильні відповіді. Лист від нього надійшов 13 листопада о 22:44. Цей прецедент змушує нас доповнити умови розіграшу: надалі, якщо учасник уже має брелок, але знову першим надіслав правильну розгадку, йому надаються 5 бонусних балів, проте втішний приз отримує той, хто показав другий час.

У турнірній таблиці зростає напруга. Бонусний ривок допоміг Юрію З. наздогнати лідера – Сергія Ярмолу – і тепер на вершині запанувало хитке двовладдя. На п’яти лідерам наступає Олександр Панасюк, а також група із шести учасників. Буде цікаво!

Турнірна таблиця після 4-х турів

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Нагадуємо про головні умови ЛЧ, а також поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (аж до 17 грудня включно, ваш скромний автор бере міні-відпустку).

3. Результати розіграшу – 18 грудня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Янкі на ЧС-1950, який грав у рукавичках і мав славу костолома. 8. Зірка чемпіонату СРСР, виїхав у Європу ще при совку. 10. Популярний ЗМІ із Піренеїв. 12. Лос … – хлопці із Валенсії. 13. Ім’я відомого англійського екс-арбітра ФІФА. 14. Підопічний Сергія Реброва. 16. … Чарльз – форвард лондонського Арсенала і збірної Уельсу на перетині 1950-60-х. 17. Лідер одного з клубів-новачків УПЛ. 20. Частина назви скромного клубу напіваматорів, над якими познущалося київське Динамо у єврокубках 90-х. 23. Клуб, за який грають "сини бога". 25. Нападник аутсайдера німецької Бундесліги. 26. Команда сонячної Еллади. 27. Клуб, за який виступає син героя вересневого інтерв’ю Футбол 24. 28. Частина старої назви угорського клубу Дьйор. 30. Острів із на диво скромними футбольними досягненнями. 33. Суперзірка київського Динамо 80-х. 35. ФК, який ніколи не був чемпіоном Швейцарії. 36. Оборонець Ньюкасла. 38. Клуб, за який виступав фізик Нільс Бор. 39. Був такий форвард в Арль-Авіньйоні часів Ліги 1. 41. Літак, на якому донецький Шахтар ледь не розбився у 90-х. 42. Лицар атаки збірної Ізраїлю, який карав Росію у 2007-му. 44. "Монархи" мексиканського футболу.

Вертикально: 2. Місто футбольного клубу Алай. 3. Ще одне місто – точніше, його менш поширена назва. Сюди свого часу приїжджала Зоря на матч єврокубка. 4. Чемпіон світу у складі збірної ФРН, півзахисник. 5. Чудовий варіант для зіркових футбольних "пенсіонерів", які не поспішають закінчувати кар’єру. 6. Клаус … Ларсен. Пам’ятаєте його зі свистком? 7. Легендарний капітан Баварії. 9. Справжнє прізвище володаря "Золотого м’яча-1987". 11. Універсальний солдат збірної України 90-х. 13. Ім’я культового голкіпера, якого порівнювали із павуком. 15. Півзахисник Барселони перед епохою Мессі. 16. Один із голкіперів-ветеранів чинного сезону Ла Ліги. 18. Клуб, який на перетині тисячоліть давав прикурити у Лізі чемпіонів. 19. Туніський нападник Ланса 2000-х. Як його звали? 21. Пахтакор – Ташкент, Кайрат – Алма-…. 22. Вірменський клуб із досвідом єврокубків. 23. Середняк ліги Аллсвенскан. 24. Химерна абревіатура, якою іменують зірку команди Гвардіоли. 29. Чемпіон світу не тільки з футболу, але й із поцілунків у лисину. 31. Колишній сербський півзахисник запорізького Металурга і Волині. Як його звали? 32. Екс-наставник збірної Аргентини. 33. Тафгай львівських Карпат 90-х. 34. Забивав Динамо у Лізі чемпіонів, а потім став президентом своєї країни. 35. Вожак сингапурського синдикату договірних матчів, за яким полював Інтерпол. 37. Хорватський клуб із портового міста. 39. Екс-бомбардир Андерлехта і Генка, легенда бельгійської ліги. 40. Територія молодшого брата футболу. 42. Настільна гра. 43. Відповідь Барселони на факс Мессі.

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