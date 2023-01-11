Лише один з трьох українців пробився до півфіналу Кубка Бельгії – все зробили партнери
Чергова стадія Кубка Бельгії виявилася не надто вдалою для українських легіонерів.
Кубок Бельгії, чвертьфінали
Кортрейк – Мехелен – 0:1
Гол: Волш, 90+1
Варегем – Сент-Трюйден – 2:0
Голи: Фадера, 41, Вормер, 62 (пен.)
Нереалізований пенальті: Гано, 18 (В)
Вилучення: Шмідт, 2 (С-Т)
Олексій Сич вийшов у основі Кортрейка і провів на полі весь матч. Обидві команди створили достатньо моментів, але все вирішив єдиний удар в компенсований час. Нідерландець Сенді Волш вибив з турніру захисника молодіжної збірної України.
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Протистояння Варегема і Сент-Трюйдена вийшло українським дербі лише формально. У перших травмований Олександр Драмбаєв, а другі зовсім не розраховують на Олександра Філіппова, який повернувся з Риги. Путівку у півфінал впевнено забрав Варегем, граючи майже весь поєдинок у більшості.
Єдиним українцем у розіграші Кубка Бельгії залишається Драмбаєв, а завтра пари півфіналістів будуть сформовані повністю.
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