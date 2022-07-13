Ганебна поразка киян у відеоогляді поєдинку Ліон – Динамо – 3:0
"Біло-сині" були розгромлені у другому матчі за день з Ліоном. Дивіться відео голів у зустрічі Ліон – Динамо на Футбол 24.
Другий товариський матч 12 липня 2022
Ліон – Динамо – 3:0
Голи: Люкеба, 53, Буайє, 74, Лега, 77
Динамо гостро почало гру, але Ліон перехопив ініціативу впродовж першого тайму. Команди обмінялись гострими ударами Буяльського та Токо-Екамбі, але до перерви голів не було. А на старті другої половини французи повели в рахунку, Люкеба добив невдалий сейв Бущана перед собою.
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Далі "ткачі" добили киян. Спочатку Буайє вирішив зміститись в центр і пробив у дальній кут – Нещерет не зміг зреагувати. А Лега елегантно завершив побиття Динамо у другій зустрічі.