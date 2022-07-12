Ліон програв Динамо (1:3) у першому з двох запланованих між командами на 12 липня спарингів. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 12 липня 2022 (переважно другі склади)

Ліон – Динамо – 1:3

Голи: Ель-Аруш, 60 – Антюх, 29, Супряга, 57, В. Волошин, 88

Нереалізований пенальті: Ванат, 20

Ліон (стартовий склад): Ріу – Дюбуа, Діоманде, Озчакар, Ломамі – Бунаас, Ель-Аруш, Пакета (к) – Баркола, Діб, Кадевере

Динамо: Бойко (Нещерет, 64) – Кравченко (Тимчик, 64), Сирота (Боль, 74), Бурда, Вівчаренко (Дубінчак, 65) – Андрієвський, Шепелєв – Антюх (Вікентій Волошин, 80), Гармаш, Ванат – Супряга

За тиждень до старту в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів команда Луческу проводила 2 контрольні поєдинки проти іменитого французького клубу. Перший стартував о 19:00. Перед Фенербахче Динамо провело 6 спарингів у Швейцарії. Хоча по суті варто говорити лише про 2 останні, коли грала основа, що здолала аутсайдера і розійшлася миром з лідером тамтешнього футболу. Резерви ж програли лише раз за 4 матчі, а перемагали двічі. На першу гру в основному обидва тренери випустили резервістів. Водночас Ліон розбавив своїх запасних і молодіжку гравцями збірних Франції (Дюбуа), Зімбабве (Кадевере) і Бразилії (Пакета, вийшов з капітанською пов'язкою, як і Гармаш).

Ліон – Динамо: онлайн-трансляція першого матчу (відео) – Луческу і Бош перевірили резерви, але з винятками

Французи значно краще почали. Кравченко двічі діяв не найкращим чином. Спочатку Микита пропустив передачу за спини, дозволивши нападнику збірної Зімбабве Кадевере пробити ледь не з нульового кута. Згодом правий захисник Динамо перехопив пас уперед, але на рівному місці віддав зірковому капітанові Ліона. Хавбек збірної Бразилії Пакета ефектно бахнув поруч зі стійкою. Київ у перші 15 хвилин відповів лише проходом Шепелєва, який розрізним пасом виводив Антюха у штрафний. Денис, на жаль, в останній момент програв силову боротьбу та навіть не зумів пробити.

Гармаш втратив м'яч на своїй половині під пресингом і виключився з боротьби. Схоже, саме це дуже розлютило Луческу, який почав щось кричати з-за бокової. Епізод завершився ще одним дальнім ударом Пакета. Знову близько, але повз ворота. Бурда класно закинув з глибини. Супряга на ривку випередив голкіпера і заробив пенальті. Ванат відправив запасного воротаря у протилежний кут, а сам дав у штангу.

Перший динамівський удар у площину воріт трапився на 27 хвилині. Супряга відкрився у штрафному і скинув, Гармаш пробив не надто сильно у ближній кут. А ще через дві хвилини Денис уже самотужки зробив гол. Капітан Динамо у цій грі змусив помилитися суперника, після чого пройшов до штрафного і викотив на порожні ворота Антюху. Гармаш з центра поля кинув на хід Ванату, який обіграв кіпера і забив у порожні ворота. Судді, втім, справедливо, скасували гол через офсайд, який було помітно і без VAR.

Французи зовсім розклеїлися. Київ загалом панував на полі у першому таймі, а з кожною хвилиною для Ліона все ставало лише сумніше. Супряга може подобатися сьогодні. Активний, легкий, правильно відкривався, створював моменти партнерам, заробив пенальті. А ось сам Владислав реалізувати свою нагоду не зумів. Снаряд до нього у штрафному Ліона прилетів після двох рикошетів від суперника. Шкода тільки, що миттєвий удар у дотик не став перешкодою для голкіпера.

Ліон почав активніше і після перерви, кілька ударів з меж штрафного вдалося заблокувати. Шепелєв класно протягнув м'яч зі своєї половини через пів поля і віддав Антюху. Той прострілив на дальню стійку, де Ванат не зумів прошити воротаря. Бойко промахнувся на виході після подачі кутового, Кадевере дивом не влучив у порожні ворота. Шепелєв пройшов кількох суперників, однак воротар знову надійно прикрив ближній кут. Той же Кадевере надто легко на простих фінтах пройшов і Бурду, і Сироту, а далі снаряд зірвався з ноги – момент знову був розстрільним.

Пакета дозволили без перешкод пробити ледь не з 11-метрової позначки, і тут повз ціль. А на 57 хвилині Супряга покарав. Гармаш отримав дальній пас і відкинув на лінію штрафного. Владислав ефектно від стійки практично без розмаху вразив ворота. Майже відразу динамівці втратили м'яч під високим пресингом. Кадевере розіграв під удар, а 18-річний Ель-Аруш, який ще не грав за дорослу команду Ліона, прошив верхній кут.

Антюх занадто технічно спробував обіграти суперника, однак від ноги суперника м'яч дістався іншому динамівцю. Супряга свій гольовий удар не повторив, позаяк голкіпер, який вийшов на заміну, впевнено потягнув. А підсумував зустріч гол імені джокерів. Боль відібрав і почав атаку. Ванат протягнув лівим флангом. Шепелєв блискуче закинув у штрафний, звідки Тимчик відкинув під удар, а Вікентій Волошин поставив крапку з лівої. Нещерет наварив під пресингом. Кадевере не вперше ефектним фінтом посадив Бурду на газон, а ось далі молодий воротар Динамо виправився у дуелі сам на сам.