Динамо після перемоги над Ліоном у версії резервів з невеликими винятками перевіряє і основу за 8 днів до першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Луческу виставляє склад, який вже не вперше награє до старту в єврокубках. На заміну можуть вийти Тимчик і Вікентій Волошин, які організували гол у першій товариській зустрічі команд. У стартовому складі французів відзначаємо вихід екс-вінгера донецького Шахтаря Тете. Ляказетт, який повернувся з лондонського Арсенала, також зіграє з перших хвилин.

Динамо розбило резерв Ліона із зірковим бразильцем – Супряга і Гармаш ефектно зробили гру, Ванат не забив пенальті

Ліон: Антоні Лопеш – Гюсто, Люкеба, Тьяго Мендес, Енріке – Рен-Аделаїд, Лепенан, Фавр – Тете, Ляказетт, Токо-Екамбі (к)

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Боль, Тимчик, В. Волошин, Дубінчак