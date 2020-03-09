Ліон поступився Ліллю, Ренн розтрощив Монпельє: Ліга 1, матчі неділі

Програма 28 туру чемпіонату Франції завершувалася трьома недільними матчами.

Ліга 1, 28 тур

Сент-Етьєн – Бордо – 1:1

Голи: Буанга, 68 – Маджа, 65

Вилучення: Камара, 75 (СЕ)

Ренн – Монпельє – 5:0

Голи: Мауасса, 9, Юну, 28, 87, (пен.) Те, 68, дель Кастільйо, 73 (пен.)

Лілль – Ліон – 1:0

Гол: Ремі, 33

Сент-Етьєн розписав нічию з Бордо у стартовому матчі дня. Жирондинці відкрили рахунок зусиллями Маджа, але вже через три хвилини Буанга вирівняв становище. Ренн не залишив каменя на камені від Монпельє. "Червоно-чорні" розважались в обох таймах, хавбек Адріен Юну оформив дубль.

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Центральний матч туру був найменш результативним. Лілль мінімально здолав Ліон, який поступово віддаляється від зони Ліги чемпіонів. Досвідчений Лоїк Ремі ще в першому таймі скористався незібраністю захисту "ткачів" і приніс своїй команді перемогу.

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