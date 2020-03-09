Лион уступил Лиллю, Ренн разбил Монпелье: Лига 1, матчи воскресенья

Программа 28 тура чемпионата Франции завершалась тремя воскресными матчами.

Лига 1, 28 тур

Сент-Этьен – Бордо – 1:1

Голы: Буанга, 68 – Маджа, 65

Удаление: Камара, 75 (СЭ)

Ренн – Монпелье – 5:0

Голы: Мауасса, 9, Юну, 28, 87, (пен.) Те, 68, дель Кастильо, 73 (пен.)

Лилль – Лион – 1:0

Гол: Реми, 33

Сент-Этьен расписал ничью с Бордо в стартовом матче дня. Жирондинцы открыли счет усилиями Маджа, но уже через три минуты Буанга выровнял положение. Ренн не оставил камня на камне от Монпелье. "Красно-черные" развлекались в обоих таймах, хавбек Адриен Юну оформил дубль.

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Центральный матч тура был наименее результативным. Лилль минимально одолел Лион, который постепенно удаляется от зоны Лиги чемпионов. Опытный Лоик Реми еще в первом тайме воспользовался несобранностью защиты "ткачей" и принес своей команде победу.

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