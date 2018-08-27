toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ліон продасть Маріано за 40 млн євро – футболіст узгодив контракт з Севільєю

19:20 165 Читать на русском
Ліон продасть Маріано за 40 млн євро – футболіст узгодив контракт з Севільєю
Маріано Діас / ФК Ліон

Форвард Ліона Маріано Діас близький до переходу в Севілью за 40 млн євро. Гравець узгодив деталі особистого контракту.

Маріано Діас узгодив деталі особистого контракту з Севільєю, повідомляє L'Equipe. Іспанський клуб заплатить Ліону за вихованця Реала 40 млн євро.

Реал планує повернути Маріано Діаса або Родріго

Маріано прийшов до "ткачів" з мадридського клубу влітку минулого року через неможливість конкурувати за місце в стартовому складі "вершкових".

Щоправда, угода між Ліоном та Севільєю відбудеться тільки коли французи знайдуть заміну своєму бомбардиру. Зокрема, повідомляється про Ніколя Пеле з Лілля, який переживає фінансову кризу.

Ліон вдома переграв Страсбур

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Франція Ліон Ліон Маріано Діас Маріано Діас Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук