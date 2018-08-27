Ліон продасть Маріано за 40 млн євро – футболіст узгодив контракт з Севільєю

Форвард Ліона Маріано Діас близький до переходу в Севілью за 40 млн євро. Гравець узгодив деталі особистого контракту.

Маріано Діас узгодив деталі особистого контракту з Севільєю, повідомляє L'Equipe. Іспанський клуб заплатить Ліону за вихованця Реала 40 млн євро.

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Маріано прийшов до "ткачів" з мадридського клубу влітку минулого року через неможливість конкурувати за місце в стартовому складі "вершкових".

Щоправда, угода між Ліоном та Севільєю відбудеться тільки коли французи знайдуть заміну своєму бомбардиру. Зокрема, повідомляється про Ніколя Пеле з Лілля, який переживає фінансову кризу.

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