Лион продаст Мариано за 40 млн евро – футболист согласовал контракт с Севильей

Форвард Лиона Мариано Диас близок к переходу в Севилью за 40 млн евро. Игрок согласовал детали личного контракта.

Мариано Диас согласовал детали личного контракта с Севильей, сообщает L'Equipe. Испанский клуб заплатит Лиону за воспитанника Реала 40 млн евро.

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Мариано пришел к "ткачам" из мадридского клуба летом прошлого года из-за невозможности конкурировать за место в стартовом составе "сливочных".

Правда, соглашение между Лионом и Севильей состоится только когда французы найдут замену своему бомбардиру. В частности, сообщается о Николя Пеле из Лилля, который переживает финансовый кризис.

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