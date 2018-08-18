Реал планує повернути Маріано Діаса або Родріго

Мадридський Реал спробує підписати одного із своїх вихованців на позицію нападника.

Реал хоче придбати нападника до закриття трансферного вікна, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, наставник "вершкових" Хулен Лопетегі наполягає на придбанні форварда, при цьому керівництво мадридського клубу вважає, що Реал здатний знову перемогти в Лізі чемпіонів з наявним складом.

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Головний тренер згоден на покупку не зіркового нападника, а футболіста з відповідними характеристиками. У якості претендентів на переїзд до Мадрида називають Маріано Діаса з Ліона та офрварда Валенсії Родріго. Обидва футболісти є вихованцями Реала.

Діас в минулому сезоні провів в чемпіонаті Франції 34 матчі, в яких забив 18 голів і зробив п'ять результативних передач.

Родріго в 37 матчах чемпіонату Іспанії забив 16 м'ячів і зробив 6 результативних передач.