Лілль знищив ПСЖ – чемпіонство парижан знову відкладається

ПСЖ знову не зміг оформити чемпіонство Франції. У матчі 32-го туру парижани поступились Ліллю – головному своєму переслідувачу.

Франція, 32 тур

Лілль – ПСЖ – 5:1

Голи: Меньє, 7 (авт), Пепе, 51, Бамба, 65, 71, Фонте, 84 – Бернат, 11

Вилучення: Бернат, 36

ПСЖ міг оформити чемпіонство ще в минулому турі, проте дивовижний фейл форварда парижан завадив цьому. Тепер же команду Томаса Тухеля для дострокового завоювання чемпіонського титулу влаштовувала навіть нічия. Проте матч склався для парижан дуже невдало. Вже на 7-й хвилині Тома Меньє після навісу з флангу відправив м'яч у власні ворота.

Втім, вже за 4 хвилини рахунок був рівний. Бернат відправив м'яч у дальній кут після класного сольного проходу та передачі Кіліана Мбаппе. На 36-й хвилині той же Бернат був вилучений з поля за фол останньої надії.

В дебюті другого тайму Лілль знову вийшов уперед зусиллями Ніколя Пепе, який переграв Ареола після виходу віч-на-віч. А пізніше Бамба оформив дубль протягом 6-ти хвилин та довів рахунок до непристойного. Під завісу матчу ПСЖ пропустив ще й 5-й гол, автором якого став Фонте після подачі з кутового.

Завдяки цій перемозі Лілль набрав 64 очки та скоротив відставання від парижан до 17-ти пунктів. При цьому у команди Томаса Тухеля ще є гра в запасі. В наступному турі ПСЖ зіграє з Нантом, Лілль – з Тулузою.