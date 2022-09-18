Ліга 1, 8 тур

Монпельє – Страсбур – 2:1

Голи: Норден, 17, Саваньє 90+4 – Діалло, 85

Лілль – Тулуза – 2:1

Голи: Девід, 5, Унас, 53 – Шаібі, 48

Монпельє несподівано з великими труднощами обіграв Страсбур. "Ле Рейсінг" у нинішньому сезоні ще не перемагав і сьогодні мав обмаль передумов зачепитися за очки. Проте наприкінці матчу гостям вдалося зрівняти рахунок. Від небажаних втрат Монпельє врятувався лише завдяки пенальті у компенсований час.

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У Лілля завдання було складнішим, але вже на 5-й хвилині Джонатан Девід вивів команду Паулу Фонсеки вперед. Після цього господарі несподівано віддали ініціативу супернику. Тулуза не змогла покарати за це суперника в першому таймі, але зробила це відразу по перерві. Захисники "догів" в тому епізоді зіграли максимально бездарно.

Зрештою, довго радіти гостям не довелося. Адам Унас на пару з Бенджаменом Андре організували розкішний гол, який виявився переможним. Лілль набрав 13 очок і впритул наблизився до зони єврокубків. Монпельє відстає на одне очко.