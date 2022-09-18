Лига 1, 8 тур

Монпелье – Страсбур – 2:1

Голы: Норден, 17, Саванье 90+4 – Диалло, 85

Лилль – Тулуза – 2:1

Голы: Дэвид, 5, Унас, 53 – Шаиби, 48

Монпелье неожиданно с большим трудом обыграл Страсбур. "Ле Рейсинг" в нынешнем сезоне еще не побеждал и сегодня имел мало предпосылок зацепиться за очки. Однако в конце матча гостям удалось сравнять счет. От нежелательных потерь Монпелье спасся только благодаря пенальти в компенсированное время.

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У Лилля задача была посложнее, но уже на 5-й минуте Джонатан Дэвид вывел команду Паулу Фонсеки вперед. После этого хозяева неожиданно отдали инициативу сопернику. Тулуза не смогла наказать за это соперника в первом тайме, но сделала это сразу после перерыва. Защитники "догов" в том эпизоде сыграли максимально бездарно.

В конце концов, долго радоваться гостям не пришлось. Адам Унас на пару с Бенджаменом Андре организовали роскошный гол, который оказался победным. Лилль набрал 13 очков и вплотную приблизился к зоне еврокубков. Монпелье отстает на одно очко.