Жослен Гурвеннек – новий головний тренер "догів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Гальтьє офіційно очолив Ніццу – він зробив Лілль чемпіоном Франції

Терміни та інші деталі співпраці наразі залишаються невідомі. Гурвеннек був без роботи з травня 2019-го, коли покинув Генгам на фоні незадовільних результатів. Раніше він тренував Бордо, а з тим же Генгамом брав Кубок Франції у сезоні 2013/14. У боротьбі за посаду 49-річний фахівець випередив зіркового Клаудіо Раньєрі.

Нагадаємо, що Лілль минулу кампанію сенсаційно завершив із чемпіонським титулом Ліги 1, випередивши зірковий ПСЖ на 1 пункт.