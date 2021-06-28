"Орлята" оголосили про призначення 54-річного фахівця на офіційному сайті клубу.

Кухаревич зустрінеться з Неймаром і Мбаппе у першому турі – Ліга 1 оприлюднила календар на сезон 2021/22

Гальтьє очолив Ніццу після чотирьох сезонів біля керма Лілля. Сезон 2020/21 "доги" сенсаційно завершили з чемпіонським титулом Ліги 1, випередивши зірковий ПСЖ на 1 пункт. Раніше Гальтьє 7,5 років тренував Сент-Етьєн і взяв із "зеленими" Кубок ліги 2012/13. У його персональній колекції 3 призи найкращому тренеру року в чемпіонаті Франції.

До слова, Ніцца минулий сезон у Лізі 1 завершила на 9-й сходинці. Усі свої чотири чемпіонських титули "орлята" вибороли ще в 50-х.