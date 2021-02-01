Чемпіонат Франції, 22 тур

Лілль – Діжон – 1:0

Гол: Язиджі, 29

Нант – Монако – 1:2

Голи: Емон, 83 – Маріпан, 45, Фолланд, 60

Вилучення: Паллуа, 73 (Н)

Лілль скористався фіаско ПСЖ та став лідером Ліги 1. "Доги" мінімально розібралися з аустайдером Діжоном завдяки голу Язиджі. Турок відібрав м'яч у захисника в чужому штрафному майданчику та з гострого кута вразив ворота гостей. Цей гол став єдиним у матчі. Відповідно, Лілль здобув четверту перемогу поспіль, набрав 48 очок та повернувся на перше місце турнірної таблиці, яке втратив кілька турів тому після поразки від Анже. У Ліона 46 пунктів, ПСЖ замикає топ-3 (45 балів). Діжон передостанній – 19 залікових пунктів.

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Ігровий день завершували Нант та Монако. Одні намагаються зберегти прописку в еліті, а інші борються за зону Ліги чемпіонів. Рахунок вдалося відкрити Маріпану, який перед свистком на перерву замкнув подачу з правого флангу. Подвоїв перевагу найкращий бомбардир монегасків Кевін Фолланд – в активі німця вже 11 голів.

Камбек Нанта став майже нереальним після вилучення Паллуа, проте "канарки" таки спромоглися відіграти один м'яч у меншості. Підопічні Ковача втримали свою перемогу і наблизилися до ПСЖ на відстань трьох очок. Натомість Нант випереджає зону вильоту лише за додатковими показниками.

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