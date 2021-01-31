Чемпионат Франции, 22 тур

Лилль – Дижон – 1:0

Гол: Язиджи, 29

Нант – Монако – начало в 22:00

Лилль воспользовался фиаско ПСЖ и стал лидером Лиги 1. "Доги" минимально разобрались с аутсайдером Дижоном благодаря голу Язиджи. Турок отобрал мяч у защитника в чужой штрафной и с острого угла поразил ворота гостей. Этот гол стал единственным в матче.

ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1 – первое поражение Почеттино в Париже

Соответственно, Лилль одержал четвертую победу подряд, набрал 48 очков и вернулся на первое место турнирной таблицы, которое потерял несколько туров назад после поражения от Анже. У Лиона 46 пунктов, ПСЖ замыкает топ-3 (45 баллов). Дижон предпоследний – 19 зачетных пунктов.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом