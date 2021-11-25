Ліга конференцій, 5-й тур

Група В

Флора – Партизан – 1:0

Гол: Міллер, 44

Група Н

Кайрат – Базель – 2:3

Голи: Лав, 23, Агнесян, 53 – Артур, 45 (п), Жергова, 69, Касамі, 73

Кайрат ще після 4-го туру втратив будь-які турнірні перспективи, але мотивації на матч з Базелем у казахської команди не бракувало. Річ у тім, що звітний поєдинок став останнім за "жовто-чорних" для Вагнера Лава. Саме бразилець відкрив рахунок в середині першого тайму. Базель відігрався, після перерви ситуація повторилася, але втретє забили вже швейцарці. Саме вони в останньому турі розіграють з Карабахом перше місце в групі.

Естонська Флора несподівано обіграла Партизан. Такий результат не абияк має потішити Романа Безуса та його Гент. Завдяки поразці сербів "буйволи" вже сьогодні мають шанс гарантувати собі перше місцев групі.

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