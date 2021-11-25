Лига конференций: прощальный гол Вагнера Лава не спас Кайрат, Партизан сделал подарок Безусу и Ко
Стартовал 5-й тур группового этапа Лиги конференций. Флора и Базель одержали победу.
Лига конференций, 5-й тур
Группа В
Флора – Партизан – 1:0
Гол: Миллер, 44
Группа Н
Кайрат – Базель – 2:3
Голи: Лав, 23, Агнесян, 53 – Артур, 45 (п), Жергова, 69, Касами, 73
Кайрат еще после 4-го тура потерял какие-либо турнирные перспективы, но мотивации на матч с Базелем у казахской команде хватало. Дело в том, что отчетный поединок стал последним за "желто-черных" для Вагнера Лава. Именно бразилец открыл счет в середине первого тайма. Базель отыгрался, после перерыва ситуация повторилась, но в третий раз уже забили швейцарцы. Именно они в последнем туре разыграют с Карабахом первое место в группе.
Эстонская Флора неожиданно обыграла Партизан. Такой результат должен порадовать Романа Безуса и его Гент. Благодаря поражению сербов "буйволы" уже сегодня имеют шанс гарантировать себе первое место в группе.
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