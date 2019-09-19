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Ліга Європи: Базель декласував Краснодар, Севілья розгромила Карабах, Копенгаген переграв Лугано та сенсація Дюделанжа

21:49 1251 Читать на русском
Ліга Європи: Базель декласував Краснодар, Севілья розгромила Карабах, Копенгаген переграв Лугано та сенсація Дюделанжа
Базель не мав проблем із Краснодаром / ФК Базель

Завершилися перші матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи.

54’ Андрія Павловіч
56’ Томас Де Вінсенті
58’ Андрія Павловіч
 
Даніель Сінані 36’
Антуан Берн'є 51’
Домінік Штольц 72’
Даніель Сінані 82’
36’ Даніель Сінані
51’ Антуан Берн'є
54’ Андрія Павловіч
56’ Томас Де Вінсенті
58’ Андрія Павловіч
72’ Домінік Штольц
82’ Даніель Сінані

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група A

АПОЕЛ – Дюделанж – 3:4

Голи: Павловіч, 54, 58, Де Вінсенті, 56 (пенальті) – Сінані, 36, 83, Берньє, 51, Штольц, 72

Карабах – Севілья – 0:3

Голи: Чічаріто, 62, Ель-Хаддаді, 78, О. Торрес, 85

Група B

Копенгаген – Лугано – 1:0

Гол: Сантос, 50

Група C

Базель – Краснодар – 5:0

Голи: Буа, 9, 40, Дзуффі, 52, Вілена (автогол), 55, Окафор, 79

Хетафе – Трабзонспор – 1:0

Гол: Анхель, 18

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

Справжній гольовий фестиваль влаштували на Кіпрі місцевий АПОЕЛ і люксембурзький Дюделанж. Гості на 51-й хвилині вели з рахунком 2:0 після голів Сінані та Берньє, та потім господарі забили тричі за 4 хвилини – серб Андрія Павловіч оформив дубль, а Де Вінсенті реалізував одинадцятиметровий. Та просто здатися Дюделанж не захотів, і Домінік Штольц на 72-й із кількох метрів переправив м'яч у сітку – 3:3! А ще через 10 хвилин Данел Сінані, накрутивши ледь не всю оборону кіпріотів, із лінії штрафного майданчика більярдним пострілом приніс перемогу Дюделанжу.

А в іншому матчі цього квартету іспанська Севілья здобула суху виїзну перемогу над Карабахом. Спочатку нетиповий для себе гол провів Чічаріто – мексиканець забив класним прямим ударом зі штрафного. А його почин згодом підтримав Ель-Хаддаді – Мунір на 78-й хвилині отримав передачу з глибини поля від Банеги та переграв воротаря в дуелі віч-на-віч. Добив же азербайджанців Олівер Торрес – хавбек забив диво-гол ударом через себе в падінні.

У поєдинку майбутніх суперників київського Динамо по групі Копенгаген мінімально здолав Лугано. На старті другого тайму Бенгтсон навісив із лівого флангу, а Мікаель Сантос випередив голкіпера та головою вгатив м'яч у сітку. Данці з 3-ма очками розділили лідерство в групі із українським грандом.

Не вийшло боротьби в Базелі. Господарі відверто поглумилися з російського Краснодара, забивши кубанцям 5 м'ячів без відповіді. До перерви дубль оформив хавбек Кевін Буа, який зумів зробити результативними два побачення із Сафоновим. У другому ж таймі Краснодар геть розклеївся, а Дзуффі, автогол Вілени та Окафор довели рахунок до непристойного.

Натомість Хетафе вистачило одного м'яча для домашньої перемоги над Трабзонспором. На 18-й хвилині Гарсія зряче навісив із лівого флангу на Анхеля, а досвідчений нападник впевнено пробив головою. Тепер "сині" лідирують у квартеті C разом із Базелем.

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Ліга Європи АПОЕЛ АПОЕЛ Дюделанж Дюделанж АПОЕЛ - Дюделанж
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