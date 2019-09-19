Ліга Європи: Базель декласував Краснодар, Севілья розгромила Карабах, Копенгаген переграв Лугано та сенсація Дюделанжа

Завершилися перші матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група A

АПОЕЛ – Дюделанж – 3:4

Голи: Павловіч, 54, 58, Де Вінсенті, 56 (пенальті) – Сінані, 36, 83, Берньє, 51, Штольц, 72

Карабах – Севілья – 0:3

Голи: Чічаріто, 62, Ель-Хаддаді, 78, О. Торрес, 85

Група B

Копенгаген – Лугано – 1:0

Гол: Сантос, 50

Група C

Базель – Краснодар – 5:0

Голи: Буа, 9, 40, Дзуффі, 52, Вілена (автогол), 55, Окафор, 79

Хетафе – Трабзонспор – 1:0

Гол: Анхель, 18

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

Справжній гольовий фестиваль влаштували на Кіпрі місцевий АПОЕЛ і люксембурзький Дюделанж. Гості на 51-й хвилині вели з рахунком 2:0 після голів Сінані та Берньє, та потім господарі забили тричі за 4 хвилини – серб Андрія Павловіч оформив дубль, а Де Вінсенті реалізував одинадцятиметровий. Та просто здатися Дюделанж не захотів, і Домінік Штольц на 72-й із кількох метрів переправив м'яч у сітку – 3:3! А ще через 10 хвилин Данел Сінані, накрутивши ледь не всю оборону кіпріотів, із лінії штрафного майданчика більярдним пострілом приніс перемогу Дюделанжу.

А в іншому матчі цього квартету іспанська Севілья здобула суху виїзну перемогу над Карабахом. Спочатку нетиповий для себе гол провів Чічаріто – мексиканець забив класним прямим ударом зі штрафного. А його почин згодом підтримав Ель-Хаддаді – Мунір на 78-й хвилині отримав передачу з глибини поля від Банеги та переграв воротаря в дуелі віч-на-віч. Добив же азербайджанців Олівер Торрес – хавбек забив диво-гол ударом через себе в падінні.

У поєдинку майбутніх суперників київського Динамо по групі Копенгаген мінімально здолав Лугано. На старті другого тайму Бенгтсон навісив із лівого флангу, а Мікаель Сантос випередив голкіпера та головою вгатив м'яч у сітку. Данці з 3-ма очками розділили лідерство в групі із українським грандом.

Не вийшло боротьби в Базелі. Господарі відверто поглумилися з російського Краснодара, забивши кубанцям 5 м'ячів без відповіді. До перерви дубль оформив хавбек Кевін Буа, який зумів зробити результативними два побачення із Сафоновим. У другому ж таймі Краснодар геть розклеївся, а Дзуффі, автогол Вілени та Окафор довели рахунок до непристойного.

Натомість Хетафе вистачило одного м'яча для домашньої перемоги над Трабзонспором. На 18-й хвилині Гарсія зряче навісив із лівого флангу на Анхеля, а досвідчений нападник впевнено пробив головою. Тепер "сині" лідирують у квартеті C разом із Базелем.