Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОК

Відбулися завершальні матчі групового етапу ліги Європи в групах J, K та L.
Ліга Європи, група K
Ренн – Астана – 2:0
Голи: Сарр, 66, 73
Ліга Європи, група J
Севілья – Краснодар – 3:0
Голи: Бен-Єддер, 5, 10, Банега, 49 (пенальті)
Акхісар – Стандард – 0:0
Ліга Європи, група L
Віді – Челсі – 2:2
Голи: Ампаду, 32 (автогол), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75
ПАОК – БАТЕ – 1:3
Голи: Прійовіч, 59 – Скавиш, 18, Сігневич, 42, 45+1
Ренн завдяки дублю Сарра обіграв Астану та виборов путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи.
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Севілья вдома розгромила Краснодар та посунула його із першого місця групи J. Стандард міг і зовсім вибити росіян із турніру, але не зумів впоратися із Мальме.
Челсі, який заздалегіть гарантував собі перш місце у групі L, несподівано не зумів обіграти Віді. В паралельному матчі БАТЕ впевнено обіграв ПАОК та вийшов на друге місце.