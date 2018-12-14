Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОК

Відбулися завершальні матчі групового етапу ліги Європи в групах J, K та L.

Ліга Європи, група K

Ренн – Астана – 2:0

Голи: Сарр, 66, 73

Ліга Європи, група J

Севілья – Краснодар – 3:0

Голи: Бен-Єддер, 5, 10, Банега, 49 (пенальті)

Акхісар – Стандард – 0:0

Ліга Європи, група L

Віді – Челсі – 2:2

Голи: Ампаду, 32 (автогол), Него, 56 – Вілліан, 30, Жиру, 75

ПАОК – БАТЕ – 1:3

Голи: Прійовіч, 59 – Скавиш, 18, Сігневич, 42, 45+1

Ренн завдяки дублю Сарра обіграв Астану та виборов путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Севілья вдома розгромила Краснодар та посунула його із першого місця групи J. Стандард міг і зовсім вибити росіян із турніру, але не зумів впоратися із Мальме.

Челсі, який заздалегіть гарантував собі перш місце у групі L, несподівано не зумів обіграти Віді. В паралельному матчі БАТЕ впевнено обіграв ПАОК та вийшов на друге місце.