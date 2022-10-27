Відбулись поєдинки 5-го туру групового етапу Ліги Європи, в яких зіграли суперники Динамо, Фенербахче та Ренн, а також Арсенал без Зінченка зустрівся з ПСВ.

Ліга Європи 2022/23, 5-й тур

Група A

ПСВ – Арсенал – 2:0

Голи: Верман, 56, Люк де Йонг, 63

Цюріх – Буде-Глімт – 2:1

Голи: Бораніяшевіч, 67, Маркезано, 90+4 – Пеллегріно, 45+1

Група B

Фенербахче – Ренн – 1:3

Голи: Валенсія, 42 – Гуїрі, 5, 30, Терр'є, 16

Група C

Лудогорець – Бетіс – 0:1

Гол: Фекір, 56

ПСВ взяв реванш над Арсеналом – після виїзної поразки нідерландці впевнено перемогли "канонірів", які і в цій зустрічі не могли розраховувати на Олександра Зінченка. В першому таймі ейндховенці забили ближче до завершення, але гол Сімонса скасували через офсайд. Але по перерві Верман відкрив рахунок у зустрічі, а Люк де Йонг подвоїв перевагу з асисту Гакпо.

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В паралельному матчі групи A Цюріх вирвав перемогу над Буде-Глімтом. Пеллегріно вивів норвежців вперед наприкінці першої половини, але Бораніяшевіч вирівняв становище. А в компенсований час Маркезано приніс перемогу на 4 компенсованій хвилині. Додамо, що В'юнник потрапив до заявки Цюріха та вийшов на поле на 84 хвилині.

Суперники Динамо – Фенербахче та Ренн – зійшлись у поєдинку за перше місце в групі. Французи втратили перемогу – Гуїрі оформив дубль, ще один м'яч забив Терр'є. Валенсія відіграв один гол до перерви, а Зайц та Мор під кінець гри врятували нічию для "канарок". А Бетіс мінімально обіграв Лудогорець. Єдиний м'яч у зустрічі забив Набіль Фекір.

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