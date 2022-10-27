Лише перемога влаштувала б київський клуб у боротьбі за 3 місце, яке дає право зіграти у плей-офф Ліги конференцій. Адже кіпріоти випереджали українців на 3 бали, заробивши перевагу особистих зустрічей після перемоги у першому колі.

АЕК – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЄ – Ванат повертається, чимало змін від Луческу

Підопічні Мірчі Луческу доволі непогано почали матч. І навіть забили, але Ванат опинився у офсайді. А от гості зробили усе за правилами. Після навісу з флангу Альтман опинився без опіки в межах штрафного і ефектним ударом відправив м'яч у ворота Нещерета. Кияни відігралися у компенсований до першого тайму час. Це Ванат скористався пасом Буяльського та відновив рівновагу.

Проте вже на старті другої половини кіпріоти забили знову. Центрбеки Динамо знову провалилися, не завадивши Кошті замкнути подачу з флангу.

АЕК – Динамо: відео гола Альтмана:

АЕК – Динамо: відео гола Ваната:

АЕК – Динамо: відео гола Кошти:

АЕК – Динамо: відео другого гола Альтмана: