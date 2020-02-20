Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розписав нічию з Брюгге, Інтер переміг завдяки голу Еріксена, Аякс зазнав фіаско

Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі
Айнтрахт – Зальцбург – 4:1
Голи: Камада, 12, 43, 53, Костіч, 56 – Хі Чхан, 84 (пен.)
Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голи: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36
Копенгаген – Селтік – 1:1
Голи: Н'Дойє, – Едуард, 14
Лудогорець – Інтер – 0:2
Голи: Еріксен, 71, Лукаку, 90+4 (пен.)
Спортінг – Істанбул Башакшехір – 3:0
Голи: Коатес, 3, Шпорар, 44, В'єтто, 51
Хетафе – Аякс – 2:0
Голи: Дейверсон, 38, Кенеді, 90+3
ЧФР Клуж – Севілья – 1:1
Голи: Джоковіч, 58 (пен.) – Ен-Несірі, 82
Брюгге – Манчестер Юнайтед: воротар бельгійців асистував екс-нападнику Зорі
Айнтрахт знищив Зальцбург, а героєм матчу став японський форвард Даїчі Камада, який відзначився хет-триком.
Брюгге вже на 15-й хвилині шокував Манчестер Юнайтед голом від екс-нападника Зорі Бонавентуре, але ще до перерви Марсьяль зумів вирівняти становище та зафіксувати фінальний результат. Захисник господарів Едуард Соболь не потрапив до заявки бельгійського клубу.
Кривдник Динамо у груповому етапі ЛЄ Копенгаген розписав результативну нічию із Селтіком. Український хавбек шотландського клубу Мар'ян Швед навіть не потрапив у заявку гостей.
Інтер обіграв Лудогорець завдяки дебютному голу Еріксена та реалізованому пенальті від Лукаку наприкінці зустрічі.
Аякс був фаворитом у виїзному поєдинку проти Хетафе, але іспанці дали солідний бій гостям. Господарі відвантажили амстердамцям два м'ячі і сильно ускладнили для команди Тен Хага вихід у наступний раунд турніру.
Севілья на виїзді не змогла обіграти румунський ЧФР. Господарі першими відкрили рахунок і навіть були близькі до перемоги, але імениті гості перед фінальним свистком зрівняли рахунок.
Лісабонський Спортінг вже у першому матчі проти Башакшехіра фактично зняв питання щодо майбутнього учасника 1/8 фіналу, забивши три м'ячі. Гості спромоглись лише на гол престижу.
Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ