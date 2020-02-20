Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розписав нічию з Брюгге, Інтер переміг завдяки голу Еріксена, Аякс зазнав фіаско

Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі

Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

Голи: Камада, 12, 43, 53, Костіч, 56 – Хі Чхан, 84 (пен.)

Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голи: Бонавентуре, 15 – Марсьяль, 36

Копенгаген – Селтік – 1:1

Голи: Н'Дойє, – Едуард, 14

Лудогорець – Інтер – 0:2

Голи: Еріксен, 71, Лукаку, 90+4 (пен.)

Спортінг – Істанбул Башакшехір – 3:0

Голи: Коатес, 3, Шпорар, 44, В'єтто, 51

Хетафе – Аякс – 2:0

Голи: Дейверсон, 38, Кенеді, 90+3

ЧФР Клуж – Севілья – 1:1

Голи: Джоковіч, 58 (пен.) – Ен-Несірі, 82

Брюгге – Манчестер Юнайтед: воротар бельгійців асистував екс-нападнику Зорі

Айнтрахт знищив Зальцбург, а героєм матчу став японський форвард Даїчі Камада, який відзначився хет-триком.

Брюгге вже на 15-й хвилині шокував Манчестер Юнайтед голом від екс-нападника Зорі Бонавентуре, але ще до перерви Марсьяль зумів вирівняти становище та зафіксувати фінальний результат. Захисник господарів Едуард Соболь не потрапив до заявки бельгійського клубу.

Кривдник Динамо у груповому етапі ЛЄ Копенгаген розписав результативну нічию із Селтіком. Український хавбек шотландського клубу Мар'ян Швед навіть не потрапив у заявку гостей.

Інтер обіграв Лудогорець завдяки дебютному голу Еріксена та реалізованому пенальті від Лукаку наприкінці зустрічі.

Аякс був фаворитом у виїзному поєдинку проти Хетафе, але іспанці дали солідний бій гостям. Господарі відвантажили амстердамцям два м'ячі і сильно ускладнили для команди Тен Хага вихід у наступний раунд турніру.

Севілья на виїзді не змогла обіграти румунський ЧФР. Господарі першими відкрили рахунок і навіть були близькі до перемоги, але імениті гості перед фінальним свистком зрівняли рахунок.

Лісабонський Спортінг вже у першому матчі проти Башакшехіра фактично зняв питання щодо майбутнього учасника 1/8 фіналу, забивши три м'ячі. Гості спромоглись лише на гол престижу.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ