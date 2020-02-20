Брюгге – Манчестер Юнайтед: воротар бельгійців асистував екс-нападнику Зорі

Для колишнього воротаря Ліверпуля Сімона Міньйоле матчі проти Манчестер Юнайтед завжди будуть особливими.

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Манчестер Юнайтед господарі відкрили рахунок.

Міньйоле пригрозив Манчестер Юнайтед – в одноклубника Соболя переконливі аргументи

Асистентом під час взяття воріт став воротар бельгійського клубу Сімон Міньйоле, який завантажив м'яч далеко вперед, де круглого підхопив колишній нападник Зорі Денніс Еммануель Бонавентуре та відзначився голом.

Востаннє у Лізі Європи голкіпер здійснював асист у 2015 році.

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