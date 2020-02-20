toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Брюгге – Манчестер Юнайтед: воротар бельгійців асистував екс-нападнику Зорі

20:59 367 Читать на русском
Брюгге – Манчестер Юнайтед: воротар бельгійців асистував екс-нападнику Зорі
Сімон Міньйоле / Фото Sky Sports

Для колишнього воротаря Ліверпуля Сімона Міньйоле матчі проти Манчестер Юнайтед завжди будуть особливими.

15’ Денніс Еммануель Бонавентуре
 
Антоні Марсьяль 36’
15’ Денніс Еммануель Бонавентуре
36’ Антоні Марсьяль

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Манчестер Юнайтед господарі відкрили рахунок.

Міньйоле пригрозив Манчестер Юнайтед – в одноклубника Соболя переконливі аргументи

Асистентом під час взяття воріт став воротар бельгійського клубу Сімон Міньйоле, який завантажив м'яч далеко вперед, де круглого підхопив колишній нападник Зорі Денніс Еммануель Бонавентуре та відзначився голом.

Востаннє у Лізі Європи голкіпер здійснював асист у 2015 році.

Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця

blog_ava
Фонсека погрожує українцям Гента – матч Ліги Європи позначиться на майбутньому фахівця в Римі
10:40
13430
Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге Відеоновини Брюгге - Манчестер Юнайтед Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
38
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук