Греція, 6 тур

ПАС Яніна – АЕК – 0:1

Гол: Ансаріфард, 16

Після двох перемог на старті сезону у АЕКа розпочалася чорна смуга – три матчі без перемог у всіх турнірах. Проте, зараз у Греції ніхто не може похизуватися стабільністю, тому лідери піти у відрив не встигли.

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У звітному матчі з перших хвилин на полі з'явився лише один українець. Євген Шахов був змушений грати за себе і за того хлопця (Дмитра Чигринського). Щоправда у другому таймі на заміну вийшов ще один наш земляк – за Яніну грає Владислав Наумець.

Результат матчу визначив гол ще на 16-й хвилині. Потім Яніна двічі зрівнювала рахунок, але VAR обидва рази скасував взяття воріт. Зрештою, АЕК, з яким Зорі грати у Лізі Європи, набрав 10 очок і лише на 3 пункти відстає від лідера.

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