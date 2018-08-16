Ліга Європи, кваліфікація: Сігма Оломоуц вибиває Кайрат

Закінчився перший матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Алматинський Кайрат приймав Сігму Оломоуц.

Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

На 19-й хвилині матчу чехи вийшли вперед. Одразу після перерви Сігма забила ще один гол, остаточно поховавши шанси Кайрата, який таки спромігся на гол престижу.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Кайрат – Сігма Оломоуц – 1:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Еппель, 61 – Нешпор, 19, Хуска, 51

Вилучення: Феліпе, 75, Ісаел, 94 (обидва – Кайрат)