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Ліга Європи, кваліфікація: Сігма Оломоуц вибиває Кайрат

18:52 240 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Сігма Оломоуц вибиває Кайрат
Ліга Європи, кваліфікація: Сігма Оломоуц вибиває Кайрат

Закінчився перший матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Алматинський Кайрат приймав Сігму Оломоуц.

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На 19-й хвилині матчу чехи вийшли вперед. Одразу після перерви Сігма забила ще один гол, остаточно поховавши шанси Кайрата, який таки спромігся на гол престижу.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Кайрат – Сігма Оломоуц – 1:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Еппель, 61 – Нешпор, 19, Хуска, 51

Вилучення: Феліпе, 75, Ісаел, 94 (обидва – Кайрат)

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Кайрат Алмати - Сігма: Четвер 16 серпня 2018

Кайрат Алмати
Матч завершено
1 : 2
Сігма
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Теги
Ліга Європи Кайрат Алмати - Сігма Кайрат Алмати Кайрат Алмати Сігма Сігма
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