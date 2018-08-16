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Лига Европы, квалификация: Сигма Оломоуц выбивает Кайрат

18:55 64 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Сигма Оломоуц выбивает Кайрат
Лига Европы, квалификация: Сигма Оломоуц выбивает Кайрат

Закончился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Алматинский Кайрат принимал Сигму Оломоуц.

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На 19-й минуте матча чехи вышли вперед. Сразу после перерыва Сигма забила еще один гол, окончательно похоронив шансы Кайрата, который таки смог забить гол престижа.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Кайрат – Сигма Оломоуц – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Эппель, 61 – Нешпор, 19 Хуски, 51

Удаление: Фелипе, 75, Исаел, 94 (оба – Кайрат)

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Кайрат Алматы - Сигма: Четверг 16 августа 2018

Кайрат Алматы
Матч окончен
1 : 2
Сигма
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Лига Европы Кайрат Алматы - Сигма Кайрат Алматы Кайрат Алматы Сигма Сигма
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