Брага – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Брага та Зоря зустрінуться 16 серпня в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Брага – Зоря

16 серпня, 22:30, Брага, стадіон "Мунісіпаль Брага"

Головний арбітр: Александр Ставрєв (Македонія)

Телетрансляція на каналі "2+2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Нічия у першому матчі виглядає для Зорі перспективно, але рівень футболу, продемонстрований командами у Запоріжжі, насторожує. Будемо відверті: Брага грала набагато краще, при цьому не продемонструвавши свій максимум. Португальці до голу могли забивати разів п'ять, в той час як луганці на 72-й хвилині реалізували лише другий свій момент у грі. Тільки після голу Караваєва футболісти Зорі понеслися вперед по-справжньому, нагадавши, що вони дійсно "мужики". Це, звісно, похвально, але 20 хвилин топ-футболу проти класної бразильської португальської команди на виїзді може і не вистачити; Брага – потужний колектив, з яким потрібно грати на максимумі.

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Гол Караваєва на 72-й хвилині першого матчу проти Браги врятував для Зорі нічию

Втім, Зорю рано ховати. Так, підопічні Юрія Вернидуба не були гострими, але дуже непогано рухалися, швидко просуваючи м'яч уперед. Форвард Рафаель Ратау кілька разів гарно відкривався у вільні зони та дуже впевнено виглядав у роботі з м'ячем, однак все одно помітно, що Зорі не вистачає Юрі – потужного та енергійного нападника, який відчуває момент і може створити його сам. Луганці легко проходили центральну зону, але завершення атак у Запоріжжі шкутильгало на обидві ноги. Якщо підтягнути цей компонент, а також не влаштовувати філіал ринку "Привоз" позаду, як це регулярно відбувалося у першому матчі – Зоря матиме шанси на вихід у плей-офф.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря та Брага грають між собою лише другий раз у своїй історії. Перший відбувся тиждень тому у Запоріжжі.

2. Брага провела проти українських команд дев'ять матчів, жодного разу не святкувавши перемоги – шість поразок від Шахтаря, нічия із Зорею та дві нічиї з Динамо. Правда, матчі проти Динамо вивели Брагу до півфіналу Ліги Європи 2010/2011.

3. Українські та португальські колективи грають між собою дуже рівно, здобувши по 17 перемог та 10 разів завершивши матч внічию. Загальний рахунок протистояння – 60:55 на користь УПЛ.

4. У матчах на виліт між українськими та португальськими клубами турнір частіше покидали наші. Українці проходили португальців три рази, португальці українців – чотири.

5. Луганська Зоря жодного разу в історії не долала кваліфікацію Ліги Європи.

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Кадрова ситуація

Головні втрати Браги перед грою проти Зорі – нападник Жуан Паулінью та півзахисник Домінгес Клаудемір, який травмувався у матчі чемпіонату на вихідних. Крім того, проблеми із в'язами вибили зі складу латеряля Марсело Гойяно, який непогано проявив себе у Запоріжжі. Дані футболісти є гравцями основи, які "роблять різницю" та приносять результат, тому їх відсутність дуже на руку луганцям. Менш відчутними є травми захисників Лазара Рошича та Рікарду Феррейри, які травмувалися ще на початку року. Дискваліфікованих у складі Браги немає.

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Півзахисник Браги Клаудемір не прийме участь у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Зорі

Юрій Вернидуб змушений обходитись без Артема Громова, який отримав пошкодження ще у другому турі чемпіонату, вилетівши на місяць. Це дуже серйозна втрата для атаки, враховуючи відрахування з першої команди Давіда Фопала. У клубі незадоволені його фізичною формою та відношенням до тренувального процесу, тож французького форварда виставили на трансфер. З тих же причин Зорі не допоможе захисник Мохамед Ель-Буаззаті. Дискваліфікованих у складі Зорі, як і у португальців, немає.

Орієнтовні склади на матч Брага – Зоря

Брага: Матеус, Секейра, Раул Сілва, Бруну Віана, Фігейраш, Едуардо, Жоау Новайш, Рікарду Есгаю, Орта, Вілсон Едуарду, Франсержіо

Зоря: Махарадзе, Тимчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко, Сілас, Харатін, Хомченовський, Кочергін, Караваєв, Рафаель Ратау

Прогноз Футбол 24 – 1:1, перемога Браги у серії пенальті

Перший матч показав, що Брага в атаці значно потужніша за Зорю. У Запоріжжі португальці не реалізували вагон моментів – і, ймовірно, продовжать пороти їх вдома. Тим не менш, луганцям доведеться зіткнутися з безупинним тиском – і в цій сиутації головне не притиснутись до власних воріт та не забувати про контратаки. Один гол господарі точно заб'ють, однак їх невміла гра позаду дасть шанс відзначитися і луганцям – головне не втрачати свої шанси. Перша гра показала, що з реалізацією у команди Вернидуба все гаразд, тож рахунок 1:1 в основний час є досить вірогідним.

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Робити прогноз на екстра-тайми та серію пенальті – все одно що, що грати в рулетку. Тим не менш, деякі припущення зробити можна – зокрема про те, що команди не здобудуть перемогу в додатковий час. Зоря досить обмежена у ресурсах, а Брага хоч і креативна, однак не дуже екстраординарна команда. Українці завжди були сильні у стримуванні суперника, тож втримати нічию Зорі буде цілком по силах – головне не припускатися помилок на кшталт ляпу голкіпера Зорі Луїса Феліпе у першому матчі. Якщо гра таки дійде до серії пенальті, то самовпевнені португальці у рідних стінах матимуть деяку психологічну перевагу над молоддю Зорі – однак це все одно лотарея. Будемо сподіватися, що у ній переможцем вийде колектив Юрія Вернидуба, але "по-дефолту" більше шансів мають футболісти Браги.

Михайло Юхименко, Футбол 24