Ліга Європи: Кайрат та Алашкерт розійшлися миром – гості не забили пенальті (LIVE)
У четвер, 5 серпня, відбулися перші поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2021/22. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі
Кайрат (Казахстан) – Алашкерт (Вірменія) – 0:0
Нереалізований пенальті: Глішич, 36 (Алашкерт)
Яблонец (Чехія) – Селтік (Шотландія) – початок о 18:45
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Слован Братислава (Словаччина) – початок о 19:00
Омонія (Кіпр) – Флора (Естонія) – початок о 19:00
Галатасарай (Туреччина) – Сент-Джонстон (Шотландія) – початок о 21:00
Мура (Словенія) – Жальгіріс (Литва) – початок о 21:00
Рапід Відень (Австрія) – Анортосіс (Кіпр) – початок о 21:30
Програму ігрового дня відкрив поєдинок в Алмати, де місцевий Кайрат приймав Алашкерт із Вірменії. До перерви найкращий шанс відкрити рахунок був у гостей, але боснійський нападник Александар Глішич не зумів реалізувати пенальті – м'яч влучив у поперечину. Глішич був першим на добиванні і забив, але гол був справедливо скасований, адже мяч після удару з позначки та відскоку від перекладини не зачепив жодного гравця. Зрештою, 0:0 – у Казахстані голів так і не було. Все вирішиться за тиждень.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря та інші українці отримали суперників