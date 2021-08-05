Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

Кайрат (Казахстан) – Алашкерт (Вірменія) – 0:0

Нереалізований пенальті: Глішич, 36 (Алашкерт)

Яблонец (Чехія) – Селтік (Шотландія) – початок о 18:45

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Слован Братислава (Словаччина) – початок о 19:00

Омонія (Кіпр) – Флора (Естонія) – початок о 19:00

Галатасарай (Туреччина) – Сент-Джонстон (Шотландія) – початок о 21:00

Мура (Словенія) – Жальгіріс (Литва) – початок о 21:00

Рапід Відень (Австрія) – Анортосіс (Кіпр) – початок о 21:30

Програму ігрового дня відкрив поєдинок в Алмати, де місцевий Кайрат приймав Алашкерт із Вірменії. До перерви найкращий шанс відкрити рахунок був у гостей, але боснійський нападник Александар Глішич не зумів реалізувати пенальті – м'яч влучив у поперечину. Глішич був першим на добиванні і забив, але гол був справедливо скасований, адже мяч після удару з позначки та відскоку від перекладини не зачепив жодного гравця. Зрештою, 0:0 – у Казахстані голів так і не було. Все вирішиться за тиждень.

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