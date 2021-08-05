У четвер, 5 серпня, відбулися перші поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021/22. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2021/22, 3-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

Локомотив Пловдів – Копенгаген – 1:1

Голи: Ілієв, 60 (пен) – Б'єль, 74

Нереалізований пенальті: Вільчек, 76

Вилучення: Ангелов: 90+4 (Локомотив)

ЦСКА Софія – Осієк – 4:2

Голи: Мазіку, 30, Кері, 39, Кайседу, 42, Йомов, 74 – Шкорич, 41, Антов, 90+3 (авт)

Динамо Батумі – Сівасспор – 1:2

Голи: Мамучашвілі, 64 – Чіфтчі, 75, Кайоде, 90+5

Лачі – Андерлехт – 0:3

Голи: Делькруа, 27, Худт, 42, Рефаелов, 61

Рига – Хіберніанс – 0:1

Гол: Агіус, 69

Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів – 0:0

Люцерн – Фейєнорд – початок о 21:30

Гент – РФС – початок о 21:30

Болгарський Локомотив приймав Копенгаген. У запасі господарів залишився українець Олексій Биков, а Давид Хочолава вийшов у старті за Копенгаген. Болгарська команда відкрила рахунок в середині другого тайму – Ілієв реалізував 11-метровий. Щоправда, данці відігралися на 74-й хвилині, а тут же могли і вийти вперед, але свій пенальті не забили. На останніх секундах бойового поєдинку Локомотив ще й залишився в меншості. 1:1 – питання щодо переможця дуелі відкрите.

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ЦСКА Софія та Осієк влаштували надрезультативну перестрілку. Господарі вийшли переможцями – 4:2. Євген Чеберко спостерігав за поразкою хорватів з лави запасних. Андерлехт на виїзді розгромив албанський Лачі. Богдан Михайліченко вийшов у другому таймі за рахунку 3:0 на користь бельгійців. До кінця гри рахунок не змінився.

Сівасспор у Батумі здолав місцеве Динамо, за яке зіграв український захисник Олександр Азацький. Господарі забили першими, проте турки відповіли двома м'ячами. Переможний гол на 90+5-й хвилині забив форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який грає в Сівасспорі на правах оренди.

Рига з Юрієм Вакулком вдома несподівано програла Хіберніансу з Мальти, пропустивши єдиний гол у другому таймі. Український хавбек відіграв весь матч.

Серед інших результатів відзначимо розгромну перемогу Русенгборга над Домжале (6:1) та Маккабі з Хайфи над ХБ Торсхавн (7:2). Кривдник Ворскли – КуПС – розійшовся миром з Астаною (1:1).

Всі результати матчів Ліги конференцій 5 серпня можна переглянути тут.