Результати жеребкування плей-офф ЛЄ

Раннерс (DEN) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP) – Зоря (UKR)

Яблонец (CZE)/Селтік (SCO) – АЗ Алкмаар (NED)

Фенербахче (TUR) – Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)

Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU) – Штурм (AUT)

Омонія (CYP) / Флора (EST) – Антверпен (BEL)

Олімпіакос (GRE)/Лудогорець (BUL) – Лінкольн Ред Імпс (GIB)/Слован (SVK)

Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Ференцварош (HUN) / Славія Прага (CZE) – Динамо Загреб (CRO) / Легія (POL)

Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA) – ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)

Починаючи із сезону 2021/22, груповий турнір Ліги Європи складатиметься з 32, а не 48 учасників, як було раніше. Команда Скрипника як одна з 6, що стартують на етапі плей-офф, отримала пріоритет 1 в головному Кошику. Це означало, що бронзовий призер УПЛ міг потрапити на такого суперника, як Селтік, Рапід чи Галатасарай, які вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів. Зорі, зрештою, відносно пощастило. Австрійський Рапід або кіпріський Анортосіс – такого суперника потрібно проходити, якщо мати якісь єврокубкові амбіції, хоча прогнозуємо дуже непростий бій. У разі вильоту на цій стадії ЛЄ чинний фіналіст Кубка України потрапить у груповий етап Ліги Конференцій.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Шахтарю загрожує чемпіон світу, важкий шлях Яремчука – усі результати

Кошик 1 (пріоритет 1)

АЗ Алкмаар (NED)

Фенербахче (TUR)

Зоря (UKR)

Антверпен (BEL)

Штурм (AUT)

Раннерс (DEN)

Кошик 2 (пріоритет 2)

Динамо Загреб (CRO) / Легія (POL)

Ференцварош (HUN) / Славія Прага (CZE)

Олімпіакос (GRE) / Лудогорець (BUL)

ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)

Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA)

Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO)

Кошик 3 (пріоритет 3)

Омонія (CYP) / Флора (EST)

Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU)

Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)

Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)

Кошик 4 (пріоритет 4)

Яблонец (CZE) / Селтік (SCO)

Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP)

Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

Матчі плей-офф Ліги Європи відбудуться 19 і 26 серпня.