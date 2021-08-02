Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря та інші українці отримали суперників
Сьогодні, 2 серпня 2021 року, УЄФА провів жеребкування вирішального раунду кваліфікації у груповий етап ЛЄ. Єдиний представник України Зоря дочекалася перших суперників.
Результати жеребкування плей-офф ЛЄ
Раннерс (DEN) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP) – Зоря (UKR)
Яблонец (CZE)/Селтік (SCO) – АЗ Алкмаар (NED)
Фенербахче (TUR) – Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)
Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU) – Штурм (AUT)
Омонія (CYP) / Флора (EST) – Антверпен (BEL)
Олімпіакос (GRE)/Лудогорець (BUL) – Лінкольн Ред Імпс (GIB)/Слован (SVK)
Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Ференцварош (HUN) / Славія Прага (CZE) – Динамо Загреб (CRO) / Легія (POL)
Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA) – ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)
Починаючи із сезону 2021/22, груповий турнір Ліги Європи складатиметься з 32, а не 48 учасників, як було раніше. Команда Скрипника як одна з 6, що стартують на етапі плей-офф, отримала пріоритет 1 в головному Кошику. Це означало, що бронзовий призер УПЛ міг потрапити на такого суперника, як Селтік, Рапід чи Галатасарай, які вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів. Зорі, зрештою, відносно пощастило. Австрійський Рапід або кіпріський Анортосіс – такого суперника потрібно проходити, якщо мати якісь єврокубкові амбіції, хоча прогнозуємо дуже непростий бій. У разі вильоту на цій стадії ЛЄ чинний фіналіст Кубка України потрапить у груповий етап Ліги Конференцій.
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Шахтарю загрожує чемпіон світу, важкий шлях Яремчука – усі результати
Кошик 1 (пріоритет 1)
АЗ Алкмаар (NED)
Фенербахче (TUR)
Зоря (UKR)
Антверпен (BEL)
Штурм (AUT)
Раннерс (DEN)
Кошик 2 (пріоритет 2)
Динамо Загреб (CRO) / Легія (POL)
Ференцварош (HUN) / Славія Прага (CZE)
Олімпіакос (GRE) / Лудогорець (BUL)
ЧФР (ROU) / Янг Бойз (SUI)
Црвена Звезда (SRB) / Шериф (MDA)
Мальме (SWE) / Рейнджерс (SCO)
Кошик 3 (пріоритет 3)
Омонія (CYP) / Флора (EST)
Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU)
Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)
Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)
Кошик 4 (пріоритет 4)
Яблонец (CZE) / Селтік (SCO)
Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP)
Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
Матчі плей-офф Ліги Європи відбудуться 19 і 26 серпня.