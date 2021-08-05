Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Кайрат (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 0:0

Нереализованный пенальти Глишич, 36 (Алашкерт)

Яблонец (Чехия) – Селтик (Шотландия) – начало в 18:45

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – начало в 19:00

Омония (Кипр) – Флора (Эстония) – начало в 19:00

Галатасарай (Турция) – Сент-Джонстон (Шотландия) – начало в 21:00

Мура (Словения) – Жальгирис (Литва) – начало в 21:00

Рапид Вена (Австрия) – Анортосис (Кипр) – начало в 21:30

Программу игрового дня открыл поединок в Алматы, где местный Кайрат принимал Алашкерт из Армении. До перерыва лучший шанс открыть счет был у гостей, но боснийский нападающий Александар Глишич не сумел реализовать пенальти – мяч попал в перекладину. Глишич был первым на добивании и забил, но гол был справедливо отменен, ведь мяч после удара з точки и отскока от перекладины не задел ни одного игрока. В конце концов, 0:0 – в Казахстане голов так и не было. Все решится через неделю.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря и другие украинцы получили соперников