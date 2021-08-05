Лига Европы: Кайрат и Алашкерт разошлись миром – гости не забили пенальти (LIVE)
В четверг, 5 августа, состоялись первые поединки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2021/22. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первые матчи
Кайрат (Казахстан) – Алашкерт (Армения) – 0:0
Нереализованный пенальти Глишич, 36 (Алашкерт)
Яблонец (Чехия) – Селтик (Шотландия) – начало в 18:45
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – начало в 19:00
Омония (Кипр) – Флора (Эстония) – начало в 19:00
Галатасарай (Турция) – Сент-Джонстон (Шотландия) – начало в 21:00
Мура (Словения) – Жальгирис (Литва) – начало в 21:00
Рапид Вена (Австрия) – Анортосис (Кипр) – начало в 21:30
Программу игрового дня открыл поединок в Алматы, где местный Кайрат принимал Алашкерт из Армении. До перерыва лучший шанс открыть счет был у гостей, но боснийский нападающий Александар Глишич не сумел реализовать пенальти – мяч попал в перекладину. Глишич был первым на добивании и забил, но гол был справедливо отменен, ведь мяч после удара з точки и отскока от перекладины не задел ни одного игрока. В конце концов, 0:0 – в Казахстане голов так и не было. Все решится через неделю.
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