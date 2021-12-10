Завершились групові етапи євротурнірів. Відтак, стали відомі всі команди, що будуть боротись за трофей Ліги Європи. Українських колективів серед них немає.

На стадії 1/16 фіналу другого за престижністю євротурніру зіграють 16 команд: 8, які посіли другі місця в груповому етапі Ліги Європи, будуть сіяними, а ще 8, що фінішували третіми у Лізі чемпіонів, – несіяними.

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Перші стикові зустрічі заплановані на 17 лютого, матчі-відповіді відбудуться рівно за тиждень опісля. Тріумфатори дуелей пройдуть в 1/8, де вже зустрінуться з переможцями груп ЛЄ.

Учасники 1/16 фіналу: Рейнджерс, Реал Сосьєдад, Наполі, Олімпіакос, Лаціо, Брага, Бетіс, Динамо Загреб (усі – сіяні), РБ Лейпциг, Порту, Борусія Д, Шериф, Барселона, Аталанта, Севілья та Зеніт (усі – несіяні).

Відомі також команди, що стартуватимуть одразу з 1/8 фіналу: Ліон, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Црвена Звезда, Байєр і Вест Хем.

Зауважимо, жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться у понеділок, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні. Стартує воно о 14:00 за київським часом.

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