Завершились групповые этапы евротурниров. Стали известны все команды, которые будут бороться за трофей Лиги Европы. Украинских коллективов в их числе нет.

Барселона будет играть в 1/16 ЛЕ / Getty Images

На стадии 1/16 финала второго по престижности евротурнира сыграют 16 команд: 8, занявшие вторые места в Лиге Европы, будут сеяными, а еще 8, финишировавших третьими в Лиге чемпионов, – несеяными.

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Первые стыковые встречи запланированы на 17 февраля, ответные матчи состоятся ровно через неделю. Триумфаторы дуэлей пройдут в 1/8, где встретятся с победителями групп ЛЕ.

Участники 1/16 финала: Рейнджерс, Реал Сосьедад, Наполи, Олимпиакос, Лацио, Брага, Бетис, Динамо Загреб (все – сеяные), РБ Лейпциг, Порту, Боруссия Д, Шериф, Барселона, Аталанта, Севилья и Зенит (все – несеяные).

Известны также команды, которые будут стартовать сразу с 1/8 финала: Лион, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Црвена Звезда, Байер и Вест Хэм.

Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Стартует она в 14:00 по киевскому времени.

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