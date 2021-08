Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів приймає швейцарський Ньйон. Процедура стартує о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію у цій новині. Україна буде представлена донецьким Шахтарем. Пара Генк – Шахтар завдяки високому клубному рейтингу "гірників" проходить у поcів. Їхнім суперником стане переможець однієї з двох пар: Спарта – Монако або ПСВ – Мідтьюлланд.

Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з Генком – Мудрик та Бондаренко серед зірок "гірників"

Хто бере участь у жеребкуванні

Шлях чемпіонів

Сіяні

Зальцбург (Австрія)

Динамо Загреб (Хорватія) / Легія (Польща)

Ференцварош (Угорщина) / Славія (Чехія)

Олімпіакос (Греція) / Лудогорець (Болгарія)

Несіяні

ЧФР (Румунія) / Янг Бойз (Швейцарія)

Црвена Звезда (Сербія) / Шериф (Молдова)

Мальме (Швеція) / Рейнджерс (Шотландія)

Брондбю (Данія)

Шлях представників ліг

Сіяні

Генк (Бельгія) / Шахтар (Україна)

Спартак (Росія) / Бенфіка (Португалія)

Несіяні

Монако (Франція) / Спарта (Чехія)

ПСВ (Нідерланди) / Мідтьюлланд (Данія)

@ChampionsLeague play-off round draw day!



The winners in the Genk vs Shakhtar pair may face the winners of one of the following pairs:



PSV v Midtjylland

Sparta v Monaco



The draw kicks off at 12:00 CET. Other details: https://t.co/tcZWhFNeji.#Shakhtar #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/Ji1liyFomX