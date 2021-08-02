Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Шахтар дізнається суперника – онлайн-трансляція
Сьогодні, 2 серпня, донецький Шахтар отримає останнього потенційного суперника на шляху до групи Ліги чемпіонів 2020/21. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію починаючи з 13:00.
Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів приймає швейцарський Ньйон. Процедура стартує о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію у цій новині. Україна буде представлена донецьким Шахтарем. Пара Генк – Шахтар завдяки високому клубному рейтингу "гірників" проходить у поcів. Їхнім суперником стане переможець однієї з двох пар: Спарта – Монако або ПСВ – Мідтьюлланд.
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Хто бере участь у жеребкуванні
Шлях чемпіонів
Сіяні
Зальцбург (Австрія)
Динамо Загреб (Хорватія) / Легія (Польща)
Ференцварош (Угорщина) / Славія (Чехія)
Олімпіакос (Греція) / Лудогорець (Болгарія)
Несіяні
ЧФР (Румунія) / Янг Бойз (Швейцарія)
Црвена Звезда (Сербія) / Шериф (Молдова)
Мальме (Швеція) / Рейнджерс (Шотландія)
Брондбю (Данія)
Шлях представників ліг
Сіяні
Генк (Бельгія) / Шахтар (Україна)
Спартак (Росія) / Бенфіка (Португалія)
Несіяні
Монако (Франція) / Спарта (Чехія)
ПСВ (Нідерланди) / Мідтьюлланд (Данія)
@ChampionsLeague play-off round draw day!— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 2, 2021
The winners in the Genk vs Shakhtar pair may face the winners of one of the following pairs:
PSV v Midtjylland
Sparta v Monaco
The draw kicks off at 12:00 CET. Other details: https://t.co/tcZWhFNeji.#Shakhtar #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/Ji1liyFomX
Процедура
УЄФА проведе два жеребкування: одне для восьми пар, що йдуть Шляхом чемпіонів (включаючи дві команди, які стартують з цієї стадії), інше – для чотирьох пар, які рухаються Шляхом представників ліг.
Перед жеребкуванням команди кожного шляху поділили на сіяних і несіяних за клубним рейтингом УЄФА.
У жеребкуванні візьмуть участь пари клубів, що змагаються в матчах третього відбірного раунду 3/4 і 10 серпня.
Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі
Матчі пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.
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