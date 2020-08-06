Диво-спринт Регілона у відеоогляді матчу Ліги Європи Севілья – Рома

Севілья розпочала матч жваво. Диво-спринтом та голом запам'ятався Серхіо Регілон – воротар пропустив у ближній кут. 1:0!

Ліга Європи: Севілья вибила Рому, Байєр пройшов Рейнджерс та зіграє з Інтером у чвертьфіналі

Рома огризалась, проте все ж марнувала свої моменти. Натомість, наприкінці першого тайму іспанський клуб подвоїв свою перевагу – це Юссеф Ен-Нісірі забив у майже пусті ворота після пасу з флангу.

По перерві "вовки" намагались відігратись. Не відсиджувалась в обороні і Севілья. Проте, до кінця матчу забитих м'ячів більше не було. 2:0 і Севілья крокує в 1/4 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Вулверхемптон – Олімпіакос.