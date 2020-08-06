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Диво-спринт Регілона у відеоогляді матчу Ліги Європи Севілья – Рома

23:17 - Читать на русском
Диво-спринт Регілона у відеоогляді матчу Ліги Європи Севілья – Рома
Джеко та Мхітарян / Твіттер ФК Рома

Севілья перемогла Рому у надпринциповому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

22’ Серхіо Регілон
44’ Юссеф Ен-Несірі
 
Джанлука Манчіні 90+10’
22’ Серхіо Регілон
44’ Юссеф Ен-Несірі
90+10’ Джанлука Манчіні

Севілья розпочала матч жваво. Диво-спринтом та голом запам'ятався Серхіо Регілон – воротар пропустив у ближній кут. 1:0!

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Рома огризалась, проте все ж марнувала свої моменти. Натомість, наприкінці першого тайму іспанський клуб подвоїв свою перевагу – це Юссеф Ен-Нісірі забив у майже пусті ворота після пасу з флангу.

По перерві "вовки" намагались відігратись. Не відсиджувалась в обороні і Севілья. Проте, до кінця матчу забитих м'ячів більше не було. 2:0 і Севілья крокує в 1/4 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари Вулверхемптон – Олімпіакос.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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