Группа B3

Россия – Сербия – начало матча в 21:45

Турция – Венгрия – начало матча в 21:45

Группа B4

Болгария – Ирландия – начало матча в 21:45

Финляндия – Уэльс – начало матча в 21:45

Группа С3

Молдова – Косово – начало матча в 21:45

Словения – Греция – начало матча в 21:45



Группа D1

Латвия – Андорра – 0:0

Нереализованный пенальти: Икауньекс, 56 (Латвия)

Удаление: Гутковскис, 72 (Латвия, красная карточка)

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В стартовом матче Лиги наций сезона-2020/21 встречались Латвия и Андорра. В составе хозяев на поле вышло сразу два представителя чемпионата Украины – Каспарс Дубра из Александрии и Андреас Циганикс из Зари.

Начало матча было за Латвией – подопечные Дайниса Казакевича буквально закрыли соперника в своей вратарской площадке, пытаясь быстро открыть счет в матче. У Андорры мяч сначала совсем не задерживался, однако впоследствии ей все-таки удалось приспособится к сопернику и понемногу отодвинуть его от своих ворот.

Первый тайм голов не принес, но уже после перерыва хозяева заработали право на пенальти. Однако Янис Икауньекс не смог переиграть опытного Хосепа Гомеса – кипер Андорры угадал направление удара и в падении сумел руками отразить сферу. На 70-й минуте за отмашку лежа на спине был удален Владиславс Гутковскис. Даже вдесятером латыши продолжали создавать голевые моменты, которые, однако, так и не смогли реализовать.

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