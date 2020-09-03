Лига наций: Циганикс и Дубра не помогли Латвии одолеть Андорру в матче с нереализованным пенальти
Новый розыгрыш Лиги наций стартовал сегодня несколькими поединками в разных группах. Читайте обзор матчей на "Футбол 24".
Группа B3
Россия – Сербия – начало матча в 21:45
Турция – Венгрия – начало матча в 21:45
Группа B4
Болгария – Ирландия – начало матча в 21:45
Финляндия – Уэльс – начало матча в 21:45
Группа С3
Молдова – Косово – начало матча в 21:45
Словения – Греция – начало матча в 21:45
Группа D1
Латвия – Андорра – 0:0
Нереализованный пенальти: Икауньекс, 56 (Латвия)
Удаление: Гутковскис, 72 (Латвия, красная карточка)
Фарерские острова – Мальта – начало матча в 21:45
Украина – Швейцария: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций – Шевченко отсеял нескольких игроков
В стартовом матче Лиги наций сезона-2020/21 встречались Латвия и Андорра. В составе хозяев на поле вышло сразу два представителя чемпионата Украины – Каспарс Дубра из Александрии и Андреас Циганикс из Зари.
Начало матча было за Латвией – подопечные Дайниса Казакевича буквально закрыли соперника в своей вратарской площадке, пытаясь быстро открыть счет в матче. У Андорры мяч сначала совсем не задерживался, однако впоследствии ей все-таки удалось приспособится к сопернику и понемногу отодвинуть его от своих ворот.
Первый тайм голов не принес, но уже после перерыва хозяева заработали право на пенальти. Однако Янис Икауньекс не смог переиграть опытного Хосепа Гомеса – кипер Андорры угадал направление удара и в падении сумел руками отразить сферу. На 70-й минуте за отмашку лежа на спине был удален Владиславс Гутковскис. Даже вдесятером латыши продолжали создавать голевые моменты, которые, однако, так и не смогли реализовать.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй