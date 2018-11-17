Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону В

Відбулись матчі Ліги націй у дивізіонах В та D. Перемоги здобули Швеція, Азербайджан та Косово.

У матчі 2 групи дивізіону В Туреччина приймала Швецію. Матч закінчився мінімальною перемогою гостей. Відтак шведи мають у своєму активі 4 очки та залишають за собою теоретичний шанс вийти у дивізіон А Ліги націй, якщо обіграють Росію. Туреччина, яка 20 листопада зіграє товариський матч проти України, вилітає у дивізіон С з 3 пунктами.

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У матчі дивізіону D зустрічались Азербайджан та Фарерські острови. Господарі перемогли з рахунком 2:0 У матчі тієї ж групи Косово розтрощило Мальту 5:0.

За тур до закінчення Косово очолює групу з 11 очками, далі Азербайджан з 9 пунктами, Фарерські острови мають 4 бали та посідають 3 сходинку, замикає групу Мальта з 2 очками.

Ліга націй, дивізіон В, група 2, 5 тур

Туреччина – Швеція – 0:1

Гол: Гранквіст, 71 (пен)

Дивізіон D, група 3, 5 тур

Азербайджан – Фарерські острови – 2:0

Голи: Назаров, 18, Мадатов, 28

Мальта – Косово – 0:5

Голи: Мурікві, 15, Кололлі, 70, Авдіяй, 78, 80, Рашика, 86.