Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групі

В 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію та відірвалась від найближчого переслідувача вже на 4 очки.

В балканському дербі знову сильнішими виявились серби. Долю матчу вирішили два голи в середині першого тайму. Спочатку Льяїч точним ударом завершив контратаку Сербії, а за 2 хвилини Мітровіч класно переправив м'яч у ворота після навісу Коларова. Він же міг добивати Чорногорію, проте не реалізував пенальті, пробивши вище воріт.

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У другому таймі гості скоротили відставання в рахунку, проте на більше їх не вистачило. Сербія втримала перемогу та набрала 11 пунктів. У Чорногорії, яка втратила шанси на підвищення у класі, 7 очок та поки 2 місце. На бал менше в Румунії, яка ввечері проведе свій матч проти Литви.

В останньому турі Сербія вдома зіграє проти аутсайдера групи Литви. Чорногорія прийме Румунію.

Ліга націй, 5 тур. Ліга C, група 4

Сербія – Чорногорія – 2:1

Голи: Льяїч, 30, Мітровіч, 32 – Мугоша, 70

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 38