У четвер, 29 липня, були зіграні матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2021/22. Рахунки і огляди поєдинків за участю українців – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Лієпая – ЦСКА Софія – 0:0 (по пен. – 1:3). Перший матч – 0:0

Латвійська Лієпая приймала софійський ЦСКА. Як і в першому поєдинку, команди так і не забили бодай гол. У серії пенальті першим схибив українець Юрій Ткачук, а пізніше ще два його партнери теж пробили невдало. Болгари не забили лише раз і пройшли далі.

Трагедія Максимова у відеоогляді матчу Ворскла – КуПС – 2:3

Динамо Брест – Вікторія Пльзень – 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Біленький, 90+1 – Каямба, 12, Фалта, 71

Брестське Динамо у Єревані програло чеській Вікторії, повторивши рахунок першого матчу. За білоруську команду гол престижу вже в компенсований час забив Станіслав Біленький, але це стало слабкою втіхою для Динамо. Команда з Бреста завершила євросезон.

БАТЕ – Динамо Батумі – 1:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Яблонський, 45+2 – Мамучашвілі, 48, Фламаріон, 59, Азаров, 74, Панцулая, 90+5

БАТЕ виграв виїзний матч і був фаворитом на вихід далі. Білоруси відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але далі трапилося щось дивовижне. Динамо з Батумі відправило суперникам бандероль у вигляді 4-х голів та вийшло в третій раунд. Весь поєдинок за гостей відіграв Олександр Азацький, а у БАТЕ на заміну вийшов Дмитро Юсов.

Ракув – Судува – 0:0 (по пен. 4:3). Перший матч – 0:0

Словацко – Локомотив Пловдів – 1:0. Перший матч – 0:1.

Гол: Данічек, 26.

Віце-чемпіон Польщі – Ракув – лише в серії 11-метрових пройшов литовську Судуву, за яку на 77-й хвилині вийшов Євген Єфремов. Болгарський Локомотив теж по пенальті здолав Словацко – за гостей на заміну вийшов Олексій Биков.

Торпедо-БелАЗ – Копенгаген – 0:5 (перший матч – 1:4)

Голи: Дікс, 27, Бовінг, 66, 75, Гейлунд, 68, 90+3

Довершив сумну картину для Білорусі Торпедо-БелАЗ, який вдруге розгромно поступився Копенгагену – після 1:4 настала черга 0:5. Юрій Габовда та Алан Ауссі з партнерами нічого не зуміли протиставити данцям, які обійшлися без Давида Хочолави. Припинив боротьбу за трофей і Шахтар Солігорськ – зустріч з Фолою стала фатальною. Вперше з 1998 року всі білоруські клуби вилетіли з єврокубків, не зумівши пройти хоч один раунд.

Академія Пушкаша – РФС – 0:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Лемаїч, 53, Сантана, 69

Артем Фаворов вийшов на заміну за угорську команду, але це не врятувало його з партнерами від другої поразки латвійському РФС та завершення євросезону.

Шкендія – Рига – 0:1 (перший матч – 0:2)

Гол: Сойсало, 52

Осієк – Погонь – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Кляйнгайслер, 44

Рига з Юрієм Вакулком знову обіграла Шкендію. У першому матчі українець забив гол, а сьогодні віддав асист. Латвійці крокують далі. Хорватський Осієк мінімально здолав Погонь – Євген Чеберко вийшов на останні хвилини та допоміг втримати переможний рахунок.

АЕК Афіни – Вележ Мостар – 1:0 (по пен. 2:3). Перший матч – 1:2.

Гол: Манталос, 90+8

Грецький АЕК припинив виступи в єврокубках. Після поразки в першій грі від боснійського Вележа афіняни забили лише на 90+8-й хвилині. Євген Шахов вийшов на екстра-тайм, але справа дійшла до серії 11-метрових. Українець свій удар виконав вдало, а от партнери підвели. 2:3 – АЕК вилетів з Ліги конференцій.

Серед інших результатів відзначимо прохід Гента. Бельгійці без Яремчука та Безуса поступилися Волерензі 0:2, але пройшли далі завдяки розгромній перемозі в першій грі. Хайдук Спліт сенсаційно вилетів від Тобола з Казахстану, а словенська Олімпія – від мальтійської Біркіркари.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі

Всі результати матчів Ліги конференцій 29 07 2021