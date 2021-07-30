В четверг, 29 июля, были сыграны матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22. Счета и обзоры поединков с участием украинцев – в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций, второй квалификационный раунд. Ответные матчи

Лиепая – ЦСКА София – 0:0 (по пен. – 1:3). Первый матч – 0:0

Латвийская Лиепая принимала софийский ЦСКА. Как и в первом поединке, команды так и не забили хотя бы гол. В серии пенальти первым ошибся украинец Юрий Ткачук, а позже еще два его партнера тоже пробили неудачно. Болгары не забили только раз и прошли дальше.

Трагедия Максимова в видеообзоре матча Ворскла – КуПС – 2:3

Динамо Брест – Виктория Пльзень – 1:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Беленький, 90+1 – Каямба, 12, Фалта, 71

Брестское Динамо в Ереване проиграло чешской Виктории, повторив счет первого матча. У белорусской команды гол престижа уже в компенсированное время забил Станислав Беленький, но это стало слабым утешением для Динамо. Команда из Бреста завершила евросезон.

БАТЭ – Динамо Батуми – 1:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Яблонский, 45+2 – Мамучашвили, 48, Фламарион, 59, Азаров, 74, Панцулая, 90+5

БАТЭ выиграл выездной матч и был фаворитом на выход дальше. Белорусы открыли счет в конце первого тайма, но дальше случилось нечто удивительное. Динамо из Батуми отправило соперникам бандероль в виде 4-х голов и вышло в третий раунд. Весь поединок за гостей отыграл Александр Азацкий, а у БАТЭ на замену вышел Дмитрий Юсов.

Ракув – Судува – 0:0 (по пен. 4:3). Первый матч – 0:0

Словацко – Локомотив Пловдив – 1: 0. Первый матч – 0:1.

Гол: Даничек, 26.

Вице-чемпион Польши – Ракув – лишь в серии 11-метровых прошел литовскую Судуву, за которую на 77-й минуте вышел Евгений Ефремов. Болгарский Локомотив тоже по пенальти одолел Словацко - за гостей на замену вышел Алексей Быков.

Торпедо-БелАЗ – Копенгаген – 0:5 (первый матч – 1:4)

Голы: Дикс, 27 Бовинг, 66, 75, Гейлунд, 68, 90+3

Совершил печальную картину для Беларуси Торпедо-БелАЗ, который снова крупно уступил Копенгагену – после 1:4 наступила очередь 0:5. Юрий Габовда и Алан Аусси с партнерами ничего не сумели противопоставить датчанам, которые обошлись без Давида Хочолавы. Прекратил борьбу за трофей и Шахтер Солигорск – встреча с Фолой стала роковой. Впервые с 1998 года все белорусские клубы вылетели из еврокубков, не сумев пройти хоть один раунд.

Академия Пушкаша – РФС – 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Лемаич, 53, Сантана, 69

Артем Фаворов вышел на замену за венгерскую команду, но это не спасло его с партнерами от второго поражения латвийскому РФС и завершения евросезона.

Шкендия – Рига – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Сойсало, 52

Осиек – Погонь – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Кляйнгайслер, 44

Рига с Юрием Вакулко снова обыграла Шкендию. В первом матче украинец забил гол, а сегодня отдал ассист. Латвийцы идут дальше. Хорватский Осиек минимально одолел Погонь – Евгений Чеберко вышел на последние минуты и помог удержать победный счет.

АЕК Афины – Вележ Мостар – 1:0 (по пен. 2:3). Первый матч – 1:2.

Гол: Манталос, 90 8

Греческий АЕК прекратил выступления в еврокубках. После поражения в первой игре от боснийского Вележа афиняне забили лишь на 90+8-й минуте. Евгений Шахов вышел на экстра-тайм, но дело дошло до серии 11-метровых. Украинец свой удар исполнил удачно, а вот партнеры подвели. 2:3 – АЕК вылетел из Лиги конференций.

Среди других результатов отметим проход Гента. Бельгийцы без Яремчука и Безуса уступили Волеренге 0:2, но прошли дальше благодаря разгромной победе в первой игре. Хайдук Сплит сенсационно вылетел от Тобола из Казахстана, а словенская Олимпия – от мальтийской Биркиркары.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі

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