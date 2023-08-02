Ліга конференцій, 2-й квал. раунд (матчі-відповіді)

Зімбру – Фенербахче – 0:4 (перший матч – 0:5)

Голи: Тадіч, 48, Батшуайї, 57, 59, Юксек, 77

Свіфт – Нью-Сейнтс – 3:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Штольц, 2, Аліуї, 62, Мартінш, 66 – МакМанус, 22, 71 (обидва - з пенальті)

Валмієра – Тре Пенне – 7:0 (перший матч – 3:0)

Голи: Тонішевс, 3, 68, Нір'єтті, 6 (автогол), Вейпс, 9, Кайрамані, 12, Ндой, 73, Яунземс, 90+3

Бальцан – Неман - 0:0 (перший матч – 0:2)

Партізані – Атлетік Ескальдес – 4:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Кара, 28, 45+1, Ррапай, 64, Грезда, 90+5 – Лопес, 90+4 (з пенальті)

Будучность – Струга – 3:4 (перший матч – 0:1)

Голи: Юрічковіч, 7, Аджіч, 45+8, Секуловіч, 82 – Радескі, 11, 45+3, 74, Ібраїмі, 65

Фенербахче знову розгромив Зімбру в кваліфікації Ліги конференцій, але цю велику перемогу зіпсувала травма півзахисника Мігеля Креспу, який був замінений на 33-й хвилині. Нещастя трапилося якраз тоді, коли Ісмаїл Картал вирішив приберегти основних гравців і зробив п'ять замін порівняно з першим матчем проти Зімбру. У наступному раунді кваліфікації представник Туреччини битиметься з переможцем пари Діфферданж (Люксембург) - Марібор (Словенія).

Ліга чемпіонів: білорусів принизили 11 голами, драматичний виліт екс-гравця збірної України

Чемпіон Люксембургу пройшов чемпіона Уельсу – після нічиєї в першому матчі (1:1) Свіфт зумів забити у ворота Нью-Сейнтс три м'ячі. Валлійці відповіли двічі з пенальті, проте цього виявилося недостатньо.