Ліга чемпіонів, 2 раунд кваліфікації, матчі-відповіді

БАТЕ – Аріс Лімасол – 3:5 (перший матч – 2:6)

Голи: Громико, 25 (пен.), Мартинов, 45, Лаптєв, 90+3 (пен.) – Бабічка, 8, Гоміс, 26, Кажу, 35, Бенгтсон, 56, Степінські, 74

Олімпія Любляна – Лудгороець – 2:1 (1:1)

Голи: Елснік, 18, 90+2 – Десподов, 15

Нереалізований пенальті: Десподов, 90+11 (Л)

Вилучення: Сон, 83 (Л)

Слован Братислава – Зрінські – 2:2 (1:0)

Голи: Чавріч, 5, Зуберу, 66 – Барішіч, 75, Іванчіч, 90+3

УЄФА не наважується викидати білорусів зі своїх змагань, тому поплічникам терористів доводиться ганьбитися на футбольному полі. БАТЕ у 2 матчах "ковтнув" 11 голів від кіпрського Аріса і безлавно вилетів з ЛЧ.

Битва Олімпії та Лудогорця перетворилася на справжню драму. Все котилося до екстратаймів, але форвард словенців Тімі Елснік вивів свою команду вперед у компенсований час. Десподов мав чудовий шанс таки перевести гру в додаткові півгодини, проте не реалізував пенальті. Екс-захисник збірної України Ігор Пластун весь матч просидів у запасі Лудогорця.

Братиславський Слован пройшов далі завдяки голу на чужому полі. Зустріч у Словаччині завершилася результативними 2:2, хоча господарі примудрилися розгубити комфортні 2 голи переваги над Зрінські.

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