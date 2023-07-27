"Наближені до Динамо люди, наближені до власників Динамо люди в унісон говорять, що цей сезон буде останнім для Луческу в клубі.

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Я вам більше скажу. Я чув навіть таке, не претендуючи на істину в останній інстанції, що якщо Динамо не вийде в груповий етап Ліги конференцій, то Луческу out. Це на рівні чуток, у мене немає підтвердження з високих динамівських кабінетів", – заявив блогер Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Динамо посіло 4 місце у минулому сезоні УПЛ, тому розпочинає єврокубкову боротьбу з 3-го раунду відбору Ліги конференцій. Кияни зіграють з переможцем пари Арарат-Вірменія (Вірменія) – Аріс (Греція). Перший поєдинок відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь – 17 серпня. У разі успіху Динамо вийде у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, фіаско ж завершить єврокубковий сезон для "біло-синіх".

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